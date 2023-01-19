مدير مستشفى عين شمس التخصصي يكشف خطوات التحول الرقمي وفق رؤية 2030

أكد الدكتور وليد أنور، مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن مستشفيات جامعة عين شمس من المستشفيات السباقة فى مجال التحول الرقمي وميكنة المستشفيات الجامعية، واتخذت خطوات عملاقة في إطار تعزيز استخدام المعلومات الرقمية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لأن مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية نوع من تعظيم التكامل بين الجوانب العلاجية والإدارية داخل المستشفيات وكان توجيه الرئيس السيسى ضمن توجيهات رقمنة الدولة المصرية للتعامل مع عصر التكنولوجيا المتسارعة فى ظل الذكاء الاصطناعى وتقديم خدمات صحية من خلال استشاريين وبنية تحتية.

وأعلن مدير مستشفى عين شمس التخصصي، خلال حواره لـ “صدى البلد”، أنه كان لابد من إطلاق مشروع ربط المستشفيات الجامعية، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم الآن، من خلال التركيز على آليات تخطيط لربط المشروع مع مستشفيات وزارة الصحة حتى لا يحتاج مريض فى الصعيد لأسرة رعاية وينتقل القاهرة للحصول على الخدمة ومن خلال الميكنة يستطيع أن يحصل على خدماته من خلال المنصة لأقرب منفذ طبى له.

وأشار الدكتور وليد أنور، إلى أن التحول الرقمي و ميكنة المستشفيات الجامعية أصبح عاملا أساسيا وحجر زاوية، ودليل ذلك ما حدث في كورونا إلى الآن، فكان هناك تسارع في بناء البنية الرقمية والتطبيقات في كل الدول.

وأوضح مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن الخطوات التي تم اتخاذها في التحول الرقمي غير مسبوقة، بدعم وزارة الاتصالات، فضلاً عن ميكنة المستشفيات الجامعية، لأنها مهمة لرحلة المريض، ولا يوجد بحث علمي طبي ولا متابعة جيدة للمريض بدونها.

ونوه الدكتور وليد أنور، بأن مستشفى عين شمس التخصصي لها دور أساسى فى تمكين الدولة المصرية من المنافسة الإقليمية والدولية فى جميع التخصصات الطبية والجراحية، موضحًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم الاستمرار فى تطوير المستشفى من قبل المباني والخدمات الطبية، تجهيز الوحدات بأحدث الأجهزة التي تحتاجها برامج زراعة الرئة.

واختتم بأن مستشفيات جامعة عين شمس تقدم للمواطنين جميع مراحل الرعاية الصحية بدءا من المرحلة الأولية والمنوط بها طبيب الأسرة مثل متابعة الحمل أو تطعيمات الأطفال وحتى الرعاية الطبية من المستوى الثالث والرابع الخاصة بـ الجراحات المتقدمة مثل جراحات إزالة الأورام و جراحات زراعة الكبد وزرع النخاع.