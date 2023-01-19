تعرف على أبرز معلومات واختصاصات المدينة الفضائية المصرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، بمقرها الجديد، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الوكالة.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد في مقر وكالة الفضاء المصرية، وحرصه على حضور اجتماع مجلس إدارتها، لمتابعة مستجدات ملفات عمل الوكالة، مؤكداً أن الدولة تُقدر الدور الحيوي الذي يقوم به هذا الصرح العلمي البارز وتدعم جهوده في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المدينة الفضائية المصرية

– يتم إنشاؤها على مساحة تبلغ 115 فدانًا.

– تضم مختلف الأنشطة الفضائية، حيث تشمل المدينة المبنى الرئيسي لوكالة الفضاء المصرية، والمبنى الاداري.

– تضم المدينة قاعة مؤتمرات و مكتبة كبرى خاصة بالمجال الفضائي.

– مبنى كبير للمراقبة والتحكم للمدينة، بالإضافة إلى مجموعة من المباني والإنشاءات للفنيين والعاملين بمركز تجميع الأقمار الصناعية.

– تضم المدينة الفضائية المصرية مبنى يخص وكالة الفضاء الأفريقية، والتي حظيت الدولة المصرية بإنشائه.

– معدلات تنفيذ المرحلة الأولى تسير بنسب متقدمة.

منشآت المدينة الفضائية المصرية

أما عن منشآت أول مدينة فضاء مصرية فهي تضم مقرات هامة بمختلف التي تم ذكرها ومنها:

-محطات رصد ومتابعة الأقمار.

-أكاديمية الفضاء المصرية.

-مركز تصميم وتطوير المركبات الفضائية.

اختصاصات أول مدينة فضاء مصرية

وتقوم المدينة الفضائية المصرية بعدد من المهام والوظائف والتي تتمثل في:

دعم برامج تطوير تطبيقات تكنولوجيا الفضاء بجميع المؤسسات.

متابعة تنفيذ واعتماد المواصفات القياسية في مجال تصنيع المعدات الفضائية.

الموافقة على مصادر تمويل برنامج الفضاء المصري.

وضع خارطة الطريق لمشروعات الفضاء الأخرى.

من جانبه، استعرض الدكتور شريف صدقي عدداً من الموضوعات ذات الصلة بعمل وكالة الفضاء المصرية، وموقف استكمال العناصر اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطني، بما في ذلك تجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتوطين صناعة الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى موقف الاتفاقات التي تبرمها الوكالة مع العديد من الشركاء في أنحاء العالم، لتعزيز علاقات التعاون، وتبادل المعرفة، وتأهيل الكوادر ومواكبة أحدث المستجدات في علوم الفضاء.

كما تطرق الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إلى موقف تنفيذ "المدينة الفضائية" التي تستهدف الدولة من خلالها إيجاد كيان علمي متكامل يضم المبنى الرئيسي للوكالة، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى مركز لتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

وعرض الدكتور شريف صدقي أيضاً موقف تنفيذ مبنى "وكالة الفضاء الأفريقية"، ضمن مكونات "المدينة الفضائية"، والتى تتولى مصر إنشاؤها لتكون مقراً لهذا الصرح الإقليمي، بما يعزز ويشير إلى الدور الفعال الذي تقوم به مصر في دعم علوم وتكنولوجيا الفضاء في القارة الأفريقية، موضحاً في هذا الصدد أنه تم سيتم الانتهاء قريباً من إنشاءات الوكالة.