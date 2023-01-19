تفاصيل اجتماع وفد الأهلي مع اللجنة المنظمة لـ كأس العالم للأندية | صور

شارك المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، رئيس لجنة الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ظهر اليوم الخميس في اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل، عبر تقنية فيديو كونفرانس لمناقشة كافة الأمور التنظيمية وترتيبات مشاركة الأهلي في البطولة.

استعرض المهندس خالد مرتجي خلال اجتماعه مع مسؤولي «فيفا» واللجنة المنظمة كافة الأمور التنظيمية والترتيبات الإدارية ومواعيد وملاعب التدريب وانتقالات الفريق.

طلب مرتجي من مسئولي «فيفا» واللجنة المنظمة خلال الاجتماع العمل على تسهيل مهمة جماهير الأهلي التي ترغب في السفر إلى المغرب في الحصول على تأشيرات لمؤازرة الفريق في البطولة، وهو ما أكدت اللجنة المنظمة على العمل عليه مع السلطات المغربية المختصة.

وحضر الاجتماع لتنسيق الأمور الإدارية للبعثة مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية كل من المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، والعميد علاء صلاح مدير أمن النادي، وأحمد الطوخي وماريان رشاد من إدارة التسويق، وهاني حسام مدير إدارة الحجز والرحلات، وإيهاب الخطيب ممثلًا عن قناة النادي الأهلي.