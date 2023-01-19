الغباري عن زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية: تقليد وضعه الرئيس لتوعية الطلاب

قال اللواء محمد الغباري مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن الرئيس السيسي الوحيد الذى وضع استراتيجية 15 سنة في مصر منذ أن تولى الرئاسة في أول سنة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن الاستراتيجيات قبل ذلك كانت توضع على خمس سنوات أو اقل، ولكنه يستخدم قوة الدولة الشاملة الكاملة.

وأضاف،:" لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطلبة الدفعات الجديدة بالكليات العسكرية تقليد وضعه الرئيس السيسي، موكدا الرئيس يتبع نهجا جديدا وهو إعطاء التوعية للطلبة المستجدين عن الوضع.

