رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع مسئولي الشركة النرويجية لاستعراض موقف مشروعاتها في مصر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع مسئولي شركة "سكاتك" النرويجية، لاستعراض موقف المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير/ إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، و/ تيريه بيليسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، و/ محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بالترحيب بوفد شركة "سكاتك" النرويجية، مؤكدًا تقدير الحكومة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الشركة، وما تنفذه من مشروعات مهمة في قطاع الطاقة المتجددة بمصر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الشركة تتوافق مع توجهات الدولة المصرية وخططها الطموحة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية، بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقف المشروعات التي تنفذها شركة "سكاتك" النرويجية في مصر، مشيرًا في هذا الإطار إلى التقدم المحرز في مشروع "أوبليسيك" للطاقة الشمسية، والذي أوشكت الشركة على الانتهاء من تنفيذ مرحلته الثانية، بما يسهم في دعم جهود الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة "سكاتك" النرويجية تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة لمختلف المشروعات التي تنفذها الشركة.

وأضاف الوزير أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجدةة تتابع تنفيذ مشروعات الشركة أولًا بأول، في إطار التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، معربًا عن تقديره لرغبة شركة "سكاتك" في توسيع محفظة استثماراتها في السوق المصرية، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار وفرص النمو المتاحة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، ويدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

فيما أكد السفير إريك هوسيم، سفير النرويج لدى مصر، عمق وقوة العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والنرويج، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وأشار السفير النرويجي إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لمشروعات شركة "سكاتك" في مصر، انطلاقًا من الثقة في الفرص الواعدة التي توفرها السوق المصرية، وما تحققه هذه المشروعات من إسهام في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

كما نقل سفير النرويج لدى مصر تحيات رئيس الوزراء النرويجي إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والشراكة مع مصر في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركة سكاتك الموقف التنفيذي لمحفظة مشروعاتها الاستراتيجية الجاري تنفيذها وتطويرها في مصر، والتي تمثل استثمارات بمبلغ 5 مليارات دولار في قطاعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

وشملت المشروعات التي تمت مناقشتها مشروع أبليسك بمحافظة قنا، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ 1.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة نجحت في تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من التخزين، فيما يجري حالياً استكمال المرحلة الثانية تمهيداً لدخولها الخدمة بنهاية الشهر الجاري.

كما استعرض مسئولو الشركة تطورات مشروع وادي الطاقة (Energy Valley)، الذي يمثل أحد أكبر مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين في المنطقة، بقدرة 1.75 جيجاوات من الطاقة الشمسية و4 جيجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ويهدف إلى توفير كهرباء نظيفة ومستقرة على مدار الساعة لدعم النمو الصناعي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع كذلك مشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، والذي يعد من أكبر مشروعات طاقة الرياح الجاري تطويرها في مصر، بالإضافة إلى مشروع دندرة لتزويد مجمع مصر للألومنيوم بالطاقة النظيفة بقدرة 1,000 ميجاوات من الطاقة الشمسية و200 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، بما يدعم قدرة الشركة على الحفاظ على تنافسية صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والتوافق مع متطلبات آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).

وأكد مسئولو الشركة النرويجية أن التنفيذ في المواعيد المستهدفة يمثل أولوية قصوى للشركة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات تمثل عناصر أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما شدد مسئولو الشركة على الالتزام الكامل بالعمل بصورة عاجلة ومنسقة مع الجهات الحكومية وشركائها لضمان تسريع وتيرة التنفيذ والوفاء بجميع الالتزامات التعاقدية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

وأكدوا أن مصر تمثل اليوم إحدى أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة على مستوى العالم، وأن النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية والدعم المستمر من القيادة السياسية والحكومة المصرية عززا قناعة الشركة بمواصلة التوسع في استثماراتها بالسوق المصرية، وجعلت من مصر مركزاً رئيسياً لعمليات الشركة في المنطقة.

وأطلع مسئولو الشركة رئيس مجلس الوزراء على خطة "سكاتك" لضخ استثمارات جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار أمريكي خلال العامين المقبلين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، تشمل مشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، ومراكز البيانات الخضراء، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الطاقة، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الداعمة للتحول الأخضر.

وأشار مسؤولو الشركة إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر والنرويج، واستناداً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة النرويجية لخطط الشركة للتوسع في استثماراتها بالسوق المصرية وضخ استثمارات جديدة خلال المرحلة المقبلة.