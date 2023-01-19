بيراميدز يفوز على فاركو ويخطف المركز الثالث من الزمالك بالدوري

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المركز الثالث بالدوري الممتاز من الزمالك ، بعدما تغلب على فاركو بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة 14 من المسابقة.

الفوز رفع رصيد بيراميدز الى النقطة 27 محتلا بها المركز الثالث قبل الزمالك صاحب الركز الرابع برصيد 26 نقطة، بينما تجمد رصيد فاركو عند النقطة 13 فى المركز الـ 12.

وسجل مصطفى فتحي هدفا لبيراميدز في الدقيقة 35 لكن يُلغى بداعي التسلل ، قبل أن يحرز في الدقيقة 45 من جديد ليعلن عن الهدف الأول في المباراة.

وأضاف بيراميدز هدفا ثانيا في الدقيقة 45+4 من توقيع إبراهيم عادل.

وسجل إسلام عيسى الهدف الثالث لبيراميدز بشباك فاركو في الدقيقة 90+3.