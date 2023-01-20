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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شحن 100 وات ومعالج SnapDragon.. شركة Nio تستعد لإطلاق أول هواتفها الذكية

شركة نيو
شركة نيو

 

تقدمت شركة "نيو" NIO الصينية المتخصصة في صناعة السيارات طلب علامة تجارية جديدة ستكون مخصصة لسلسلة هواتف جديدة من الشركة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina تعرف NIO بأنها شركة لتصنيع السيارات الكهربائية تحظى بشعبية كبيرة في الأسواق الصينية وهي الآن في مرحلة التوسع والانتشار لتكون متواجدة بقوة في الأسواق الخارجية أيضًا ولكن يبدو أن طموحها في الانتشار لا يتوقف على السيارات فقط،  بل تعمل حاليا على طراز لهاتف ذكي خاص بها يحمل علامتها التجارية، فإذا كنت غير قادر على شراء سيارة جديدة، ستكون قادرا على شراء هاتف بنفس العلامة التجارية.

نيو

 بعد تردد الشائعات لوقت طويل بأن "نيو" تخطط لإطلاق خط إنتاج للهواتف المحمولة، تم التأكيد رسميًا على أن "نيو" تدخل بالفعل المغامرة الجديدة في مجال تجارة الهواتف الذكية. علاوة على ذلك ، كشف الرئيس التنفيذي لشركة NIO "لي بين" أن العلامة التجارية تهدف إلى تطوير هاتف ذكي جديد كل عام.

تخطط "نيو" لإطلاق مجموعة من تشكيلة الهواتف الذكية سنويا على غرار شركة  آبل  apple الأمريكية وما تفعله مع سلسلة هواتف  آيفون  iPhone  الرائدة ، على الرغم من تشابه الأهداف بين نيو والشركات الأخرة، إلا أن المدير التنفيذي أكد أن الشركة لن تكون قابلة للمقارنة مع شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى التي تبيع أكثر من 100 مليون وحدة في عام واحد، مضيفا أن ابتكار هاتف ذكي جديد ليس بالأمر الصعب ولكن التحدي الحقيقي هو في تقديم هذا الهاتف للناس بطريقة تجذبهم وتقنعهم بالشراء، التحدي هو في اكتساب الشعبية والقبول في الأسواق.

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أشارت التقارير إلى أن الشركة تقوم بالفعل بتطوير NIO Phone ، وعلى الأرجح سيكون الهاتف متاحا للعرض في وقت لاحق من هذا العام. لا تزال التفاصيل الفنية الدقيقة بشأن هذا الهاتف غامضة و ملغزة، ولكن من المتوقع أن يقدم شحن سريع بقوة تزيد عن 100 وات مع معالج وجدة مركزية من كوالكوم Qualcomm Snapdragon الرائدة. أخيرًا ، يُعتقد أيضًا أنه سيتم إطلاقه بسعر أقل من 1000 دولار أمريكي.

نيو Nio Snapdragon سيارات كهربائية آيفون آبل Apple iPhone NIO Phone كوالكوم

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