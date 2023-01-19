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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: لم نرى أى حملة قوية لتنظيم الاسرة منذ حسنين ومحمدين..فيديو

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

أكد دكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، انه لم نرى أى حملة قوية لتنظيم الاسرة منذ حملة حسنين ومحمدين، مشيرا إلى أن المجتمع المصري تغير كثيرا منذ تلك الحملة.

 

وقال طارق توفيق، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هناك اجتماعات مع القيادة الدينية لنقل رؤية الدولة في نشر الوعي بخطورة الزيادة السكانية.

 

وتابع  نائب وزير الصحة والسكان، أن التعليم أولا ثم التشغيل، وذلك لبداية الحل ولنشر الوعي بصورة أكبر بالقضية السكانية، مؤكدا أن هناك مشكلات من مقدمي الخدمات الطبية لتنظيم الاسرة ونعاني من نقص في مقدمي تلك الخدمة.

 

محافظة مطروح

وأشار طارق توفيق إلى أن أعلى محافظة في الزيادة السكانية، هي محافظة مطروح، وتلتها محافظة أسيوط".

 

وزير الصحة والسكان الزيادة السكانية محافظة مطروح الصحة مصر

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