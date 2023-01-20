عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا Lecia.. شاومي 13 قريبا في الأسواق العالمية بإمكانيات تنافس سامسونج

شاومي 13
شاومي 13

 

طرحت شركة "شاومي" الصينية هاتفها الفلاج شيب الرائد Xiaomi 13 أحدث سلسلة هواتف بأفضل تقنيات من الشركة، في بلدها الأم  ومن المتوقع أن تقدمه في الأسواق العالمية.

وفقا لموقع techadvisor ظهر الهاتف الذكي Xiaomi 13 و  شاومي  13 Pro لأول مرة في الصين منتصف ديسمبر من العام الفائت، مع معالج وحدة مركزية بأحدث شرائح إلكترونية من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ، و لغة تصميم جديدة تمامًا ، وبعض التحسينات القوية في مستشعرات الكاميرا.

متى سيتم إطلاق هاتف Xiaomi 13 عالميًا؟

كشفت شركة  شاومي  Xiaomi النقاب عن أول هاتفين في سلسلة Xiaomi 13 - إلى جانب واجهة المستخدم MIUI 14 المحدثة - في الصين بتاريخ 11 ديسمبر بعد أن كان المقرر أن تعلن عنه في الأول من ديسمبر.

تميل العلامة التجارية "شاومي" إلى إطلاق سلسلة هواتف الرئيسية في ديسمبر كل عام في الصين ، مع انتظار شهر أو شهرين قبل أن تطلقها في الأسواق العالمية، لذلك في الغالب سيبدأ شاومي 13 في شق طريقه للقارة الأوروبية خلال فبراير القادم، ربما في معرض المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة. أكدت Xiaomi بالفعل أنها ستشارك في العرض، الذي يمتد من 27 فبراير إلى 2 مارس ، لكنها لم تعلن عن خططها التفصيلية.

ذكر تقرير موقع  91mobile أن الشركة تخطط للكشف عن "الهاتف الرائد الجديد من Xiaomi بكاميرات Leica" في المعرض التجاري ، وبلغة أخرى أكثر وضوحا سلسلة Xiaomi 13 وكما هو الحال دائمًا مع شركة شاومي، من غير المرجح أن يشمل أي إطلاق دولي منطقة أمريكا الشمالية، كما تتردد شائعات على نطاق واسع أن الشركة تتجه نحو إطلاق التابلت Xiaomi Pad 6 في نفس العرض.

Xiaomi 13

يأتي هاتف شاومي 13 في نسخته القياسية مع شاشة قطرها 6.36 بوصة ودقة وضوح 1080x2400 نوعها OLED مع معدل تحديث 120 هرتز تقدم جودة HDR10+ ودرجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع وكثافة بيكسلات 414 بيكسل لكل بوصة، يعمل بنظام أندرويد 13 المتوافق مع واجهة MIUI 14.

يتم تشغيل الهاتف من خلال معالج كوالكوم SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو ثماني النواة وشريحة جرافيك Adreno 740 ويحزم بطارية 4500 مللي أمبير في السعة مع الشحن بقوة 67 وات وتصل لـ 100% خلال 38 دقيقة فقط.

سعره رخيص وكمان عليه عرض.. موبايل شاومي بـ 2500 جنيه فقط

النهاردة بس..أحدث موبايل Note من شاومي بـ 6000 جنيه فقط

ما هي تكلفة هاتف Xiaomi 13؟

في الوقت الحالي ، توجد الأسعار الصينية لـ 13 و 13 Pro ، والتي يمكننا تحويلها للحصول على تقديرات تقريبية للأسعار الدولية:

Xiaomi 13: يبدأ من 3999 ينًا (حوالي 575 دولارًا / 465 جنيهًا إسترلينيًا / 540 يورو) أي ما يعادل 17160 جنيه مصري 

Xiaomi 13 Pro: يبدأ من 4،999 ين (حوالي 715 دولارًا / 585 جنيهًا إسترلينيًا / 680 يورو) أي ما يعادل 21339 جنيه مصري.

سامسونج شاومي شاومي 13 Xiaomi Xiaomi 13 الفلاج شيب كوالكوم Snapdragon الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

موضوعات متعلقة

أفضل موبايلات من Honor تقدر تشتريها في 2023

لأول مرة.. Apple تقدم أجهزة Mac Mini بمعالجات M2 وتحسينات في الأداء

بنظام تبريد للحرارة… لينوفو تعلن عن ألترا بوك Xiaoxin Pro 2023

سامسونج تكشف عن لاب توب Galaxy Book2 Go 5G

بنفس إمكانيات Apple.. جوجل تطور AirTag الخاصة بها

أوبو تستعد لإطلاق هاتفها القابل للطي Find N2 Flip في الأسواق العالمية

الـ block هيبقى أسهل.. تحديث في واتس آب بمميزات جديدة

من الفئة المتوسطة.. هونر تستعد لإطلاق هاتف جديد بكاميرا 100 ميجابيكسل

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ