بكاميرا Lecia.. شاومي 13 قريبا في الأسواق العالمية بإمكانيات تنافس سامسونج

طرحت شركة "شاومي" الصينية هاتفها الفلاج شيب الرائد Xiaomi 13 أحدث سلسلة هواتف بأفضل تقنيات من الشركة، في بلدها الأم ومن المتوقع أن تقدمه في الأسواق العالمية.

وفقا لموقع techadvisor ظهر الهاتف الذكي Xiaomi 13 و شاومي 13 Pro لأول مرة في الصين منتصف ديسمبر من العام الفائت، مع معالج وحدة مركزية بأحدث شرائح إلكترونية من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ، و لغة تصميم جديدة تمامًا ، وبعض التحسينات القوية في مستشعرات الكاميرا.

متى سيتم إطلاق هاتف Xiaomi 13 عالميًا؟

كشفت شركة شاومي Xiaomi النقاب عن أول هاتفين في سلسلة Xiaomi 13 - إلى جانب واجهة المستخدم MIUI 14 المحدثة - في الصين بتاريخ 11 ديسمبر بعد أن كان المقرر أن تعلن عنه في الأول من ديسمبر.

تميل العلامة التجارية "شاومي" إلى إطلاق سلسلة هواتف الرئيسية في ديسمبر كل عام في الصين ، مع انتظار شهر أو شهرين قبل أن تطلقها في الأسواق العالمية، لذلك في الغالب سيبدأ شاومي 13 في شق طريقه للقارة الأوروبية خلال فبراير القادم، ربما في معرض المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة. أكدت Xiaomi بالفعل أنها ستشارك في العرض، الذي يمتد من 27 فبراير إلى 2 مارس ، لكنها لم تعلن عن خططها التفصيلية.

ذكر تقرير موقع 91mobile أن الشركة تخطط للكشف عن "الهاتف الرائد الجديد من Xiaomi بكاميرات Leica" في المعرض التجاري ، وبلغة أخرى أكثر وضوحا سلسلة Xiaomi 13 وكما هو الحال دائمًا مع شركة شاومي، من غير المرجح أن يشمل أي إطلاق دولي منطقة أمريكا الشمالية، كما تتردد شائعات على نطاق واسع أن الشركة تتجه نحو إطلاق التابلت Xiaomi Pad 6 في نفس العرض.

Xiaomi 13

يأتي هاتف شاومي 13 في نسخته القياسية مع شاشة قطرها 6.36 بوصة ودقة وضوح 1080x2400 نوعها OLED مع معدل تحديث 120 هرتز تقدم جودة HDR10+ ودرجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع وكثافة بيكسلات 414 بيكسل لكل بوصة، يعمل بنظام أندرويد 13 المتوافق مع واجهة MIUI 14.

يتم تشغيل الهاتف من خلال معالج كوالكوم SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا 4 نانو ثماني النواة وشريحة جرافيك Adreno 740 ويحزم بطارية 4500 مللي أمبير في السعة مع الشحن بقوة 67 وات وتصل لـ 100% خلال 38 دقيقة فقط.

ما هي تكلفة هاتف Xiaomi 13؟

في الوقت الحالي ، توجد الأسعار الصينية لـ 13 و 13 Pro ، والتي يمكننا تحويلها للحصول على تقديرات تقريبية للأسعار الدولية:

Xiaomi 13: يبدأ من 3999 ينًا (حوالي 575 دولارًا / 465 جنيهًا إسترلينيًا / 540 يورو) أي ما يعادل 17160 جنيه مصري

Xiaomi 13 Pro: يبدأ من 4،999 ين (حوالي 715 دولارًا / 585 جنيهًا إسترلينيًا / 680 يورو) أي ما يعادل 21339 جنيه مصري.