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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فخر إفريقيا|الأهلي يتفوق على برشلونة في التصنيف العالمي.. ويتجاوز الزمالك بـ46 مركز

الأهلي - الزمالك
الأهلي - الزمالك

كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن التصنيف العالمي لعام 2022، والذي شهد تفوق النادي الأهلي على بعض كبار أندية أوروبا مثل برشلونة الإسباني وإيه سي ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي.
وجاء النادي الأهلي في المركز الـ 17 عالميا والأول إفريقيا، متفوقا على برشلونة صاحب المركز الـ 20، وروما الإيطالي الذي حل في المركز الـ 31، وإيه سي ميلان صاحب المركز الـ 35، وآرسنال المتواجد في المركز الـ 43، ومانشستر يونايتد (المركز الـ 53).
واحتل الوداد المغربي المركز الـ 49 عالميا والثاني إفريقيا، وحل الزمالك في المركز الـ 63 عالميا والثالث إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري الـ 72 عالميا والثالث إفريقيا، وبيراميدز في المركز الـ 85 عالميا والرابع إفريقيا.

 

فلامنجو يتصدر التصنيف العالمي


وتواجد فلامنجو البرازيلي في صدارة التصنيف العالمي وحل بالميراس ثانيا، وليفربول الإنجليزي ثالثا، وتشيلسي رابعا، ومانشستر سيتي خامسا، وريال مدريد سادسا، وبنفيكا البرتغالي سابعا، وبورتو ثامنا، ولايبزيج الألماني تاسعا، وآيندهوفن الهولندي عاشرا.

الأهلى برشلونة النادي الأهلي ميلان الزمالك

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