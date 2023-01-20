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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناقش مجهودات الري في تبطين الترع وإزالة التعديات على المجاري المائية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير الإدارة المركزية للموارد المائية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مجهودات الإدارة المركزية لري أسيوط في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأعمال تبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع فضلا عن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها تحسبًا لحدوث أى سيول أو أمطار من حيث متابعة جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وتنفيذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

 

 جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس حاتم مختار مدير عام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط.


كما استعرض اللقاء مجهودات المديرية الخاصة بحملات إزالة التعديات على الترع والمجاري المائية والمساهمة في حماية نهر النيل فضلا عن متابعة حالة المصارف والمجارى المائية من حيث حالة التطهيرات أعمال الصيانة واستغلال السدة الشتوية بموسم أقل الاحتياجات لتطهير أفمام الترع ورفع وإزالة أية طمي أو مخلفات أولاً بأول لتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزارعة استعدادًا لموسم أقصى الاحتياجات لنقل وتوصيل المياه لكافة الزراعات والقطاعات الأخرى المستخدمة للمياه بالكفاءة المطلوبة وطبقًا للكميات والمواعيد المقررة لضمان حصة المحافظة من مياه الري وذلك في إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات.

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وأكد محافظ أسيوط أن الدولة تولي قطاع الري اهتماما كبيرًا وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الاحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مطالبًا مسئولي الري بمتابعة المشروعات وتسريع وتيرة الأعمال للانتهاء منهًا وفقا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها وزيادة الإنتاجية الزراعية.  
 

 

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة وتحسبا لحدوث أى سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي لاستقبال أية سيول محتملة أو أمطار فضلاً عن مراجعة الخطة التي أعدتها المحافظة ويشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية.


من جانبه أوضح المهندس حاتم مختار رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط إنه يتم بشكل دوري متابعة كافة المشروعات المائية التي يجري تنفيذها والمرور على الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة كأعمال تبطين وتأهيل الترع وصيانة وحماية السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها كإجراء إستباقي يضمن جاهزية هذه المخرات فضلًا عن متابعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية من أية مخلفات أولاً بأول من الطمي والحشائش وغيرها للحفاظ على البيئة والنظافة العامة وتحقيق الانسيابية في حركة تدفق المياه للزارعة بالإضافة إلى تنفيذ خطة الإزالات لكافة التعديات على المجاري المائية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وضمن خطة الدولة لحماية الجسور والترع ونهر النيل.

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