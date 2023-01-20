عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوداني شهم يضحي بنفسه تحت قطار لإنقاذ سيدة بمحطة أسيوط|القصة الكاملة

الشاب أحمد مدثر
الشاب أحمد مدثر

" الحقني يا ابني "صرخات استغاثة أطلقتها سيدة بعد أن سقطت أسفل قطار أثناء تحركه بمحطة السكة الحديد بمحافظة أسيوط لتجد شابا سوداني الجنسية يقفز أسفل القطار دون النظر إلى مصيره ليتمكن من رفع رأسها من على قضبان السكة الحديد قبل أن يهشمها القطار وأصيب الشباب ببتر في ذراعه الأيسر كما أصيبت السيدة ببتر في ذراعها الأيمن وقدمها وتم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي .
قال الشاب أحمد مدثر الحاج ، سوداني الجنسية ، كنت استقل القطار القادم من القاهرة إلى أسوان لزيارة أقاربي في أسوان وتوقف القطار بمحطة سكة حديد أسيوط وكنت تركب القطار سيدة وابنتها لا اعرفهم شخصيا وبعد أن تقف القطار نزلت وقفت على المحطة لأشرب سيجارة ونزلت السيدة وابنتها لشراء بعض احتياجاتهم من المحطة ولكن فوجئنا بتحرك القطار وشاهدة السيدة وابنتها يسرعون للحاق بالقطار فقمت بمساعدة ابنتها حتى أن تمكنت من ركوب القطار وكانت والدتها تسير ببطء وقبل وصولها إلى باب القطار انزلقت قدمها وسقطت أسفل القطار وهي تصرخ قائلة " ألحقني يا ابني " وقتها لم اشعر بنفسي ورايتا مي فيها نزلت أسفل القطار وقبل أن تهشم رأسها عجلات القطار قمت برفع رأسها من على قضبان السكة الحديد ولكن مرت عجلات القطار على ذراعي وذرعها وقدمها مما تسبب في بتر ذراعي وذراعها وقدمها ولم اشعر وقتها بما حدث لنا كان كل همي وقتها إنقاذها من الموت والحمد لله رفعت رأسها من على القضبان قبل مرور عجلات القطار عليها .
وتابع : لم أنظر إلى مصيري وقت سماعي استغاثة السيدة ورأيت مي فيها  وكان كل همي إني أخرجها من تحت القطار وأنا سعيد الآن رغم بتر ذراعي علشان أنقذتها لو لم أتمكن من إنقاذها كنت هعيش طول عمري حزين على ذراعي ولكن بتر ذراعي أنقذ حياتها وهذا أسعدني .

نائب محافظ المنيا يكرم رئيسي مركزي مغاغة وأبوقرقاص لنقلهما أسيوط


واستكمل : ما فعلته واجب أنساني بداخلي ولم أفكر في الضرر الذي يلحق بي كان كل همي إنقاذ روح من الموت والحمد لله نجحت في ذلك .
وكان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقي إخطارا من مأمور محطة السكة الحديد بأسيوط بورود بلاغ بسقوط شخصين أثناء محاولتهما الإلحاق بقطار متجه إلى محافظة أسوان أثناء تحركه من محطة أسيوط. 
أسفر الحادث عن إصابة " زمزم. م. ص" ٥٥ عاماً بتر بالذراع  والقدم الأيمن، و " أحمد. م. أ" ٣٥ عاماً، ببتر بالذراع الايسر ، تم نقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

IMG_20230119_100700
IMG_20230119_100700
IMG_20230119_100656
IMG_20230119_100656
IMG_20230119_100702
IMG_20230119_100702
IMG-20230119-WA0029
IMG-20230119-WA0029
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط محطة قطار أسيوط انقاذ سيدة محطة السكة الحديد بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

تراجع حاد في عيار 21 الآن|مفاجأة بسعر الذهب بعد هبوطه 210 جنيهات

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

محمود علاء ضمن الصفقة |مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام مروان عطية للأهلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

من غير ما يدفع جنيه..مهيب عبد الهادي يحرج نجم الزمالك بسبب كهربا

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

بملامح مختلفة .. غادة عبد الرازق تصدم متابعيها| شاهد

تعرف على أداء أسهم أسواق الخليج اليوم الجمعة

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

سعره أقل وحجمه أكبر .. شعبة المخابز تزف بشرى سارة حول رغيف العيش

رئيس المجلس الأوروبي: من الصعب فرض عقوبات جديدة على روسيا

مواعيد مباريات الجمعة 20 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ