محافظ أسيوط يكرم العميد علاء عبد الجابر لتعيينه سكرتيرًا مساعدًا بـ سوهاج

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة لتوليه منصب سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج متمنيًا له التوفيق في المرحلة القادمة.



أهدى محافظ أسيوط العميد علاء عبد الجابر شهادة تقدير نظرًا لما قدمه من أداء متميز بمنظومة العمل التنفيذي بالمحافظة خلال الفترة الماضية واستجابته السريعة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا وتنفيذ برامج التنمية مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنياً له دوام التوفيق والسداد في العمل بمحافظة سوهاج.

من جانبه أعرب العميد علاء عبد الجابر عن سعادته وامتنانه بهذا التكريم وعن شكره وتقديره لكل مشاعر الود والصدق والوفاء التي لمسها من الجميع وعلي رأسهم محافظ أسيوط.

كان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، قد أصدر الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية لسنة 2023 م ، والتي تتضمن تعيين ونقل 125 قيادة محلية في 25 محافظة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد كما تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات وتضمن نقل علاء عبدالجابر عمر سكرتير عام مساعد أسيوط إلى سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج وتصعيد عدلى محمد مصلح أبوعقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج إلى سكرتير عام مساعد أسيوط.

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