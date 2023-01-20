برلمانية: المراكز الطبية غير المرخصة خطر على الصحة العامة

قالت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك العديد من المراكز الطبية غير المعتمدة والتى تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، تزعم قدرتها على علاج أمراض السمنة والنحافة وغيرها من التخصصات الأخرى، معتمدة على أساليبها الوهمية فى استقطاب الآلاف من الضحايا .

وأضافت إيرين سعيد لـ" صدى البلد " أن هذه المراكز تعتمد تقديم خدمات صحية دون ترخيص، وتحقيق أرباح مالية خيالية على حساب المرضى، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على المحليات ومحاسبة المخالفين الذين يبيعون الوهم للمريض ويستنفذوهم ماديا ومعنويا دون جدوى.

وشددت عضو صحة البرلمان على ضرورة التصدى لهذه المراكز، مؤكدة أنها تمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة للمواطنين.

وكانت قد تقدمت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجها إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن انتشار ظاهرة المراكز الطبية غير المرخصة في مختلف المناطق بالمحافظات.

وأشارت النائبة إلى أن هناك ظاهرة في غاية الخطورة وهي انتشار مراكز طبية تمارس أنشطتها بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية، يكثر انتشارها في المناطق الشعبية والريفية، تباشر الأنشطة الطبية دون تراخيص ولا تستوفى حتى أبسط الاشتراطات الطبية، وتجد إقبالًا من أهالينا البسطاء لانخفاض أسعار خدماتها، إلا أن الخطورة تكمن أن القائمين عليها لا ينتمون لمهنة الطب بصلة.