كواليس تصوير أعمال درامية لعرضها في شهر رمضان.. شاهد

يعمل نجوم الدراما على قدم وساق للحاق بأعمالهم الدرامية الموسم الدرامي الرمضاني 2023، نستعرض أبرز تلك الأعمال من خلال التقرير التالي:

مسلسل سوق الكانتو

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” بصحبة فريق العمل في مدينة الانتاج الإعلامي.

مسلسل سوق الكانتو، من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مسلسل تحت الوصاية

تداولت بعض المواقع الإخبارية أنباء عن وقف تصوير مسلسل “تحت الوصاية” للفنانة منى زكي، بسبب إساءته لسيدات دمياط.

وعلم موقع “صدى البلد” من مصادر خاصة، أنه بالفعل تم عمل شكوى من قبل الأهالي ضد المسلسل لاعتراضهم على فكرة عمل السيدات بدمياط، الأمر الذي جعل فريق العمل يتوقفون عن التصوير بضعة أيام.

ولكن أضاف المصدر، أن المسلسل لن يتوقف تصويره وإنهم يستعدون لاستكمال التصوير بشكل طبيعي خلال الأيام المقبلة.

وتدور أحداث المسلسل في دمياط، حيث تعمل منى زكي في توريد الأسماك والجمبري، بعدما امتلكت مركب صيد.

مسلسل الإمام الشافعي

بدء منذ أيام تصوير مسلسل "الإمام الشافعي" الذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023.

انطلق تصوير الإمام الشافعي في مدينة الإنتاج الإعلامي، وكشف برنامج et بالعربي، أن العمل يضم عدد كبير من الممثلين، منهم نضال الشافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، أروى جودة، فرح بسيسو، وغيرهم.

مسلسل توحة

انهى المخرج محمد النقلي بروفات الترابيزة الخاصة بمسلسله الجديد «توحة» والذي من المقرر ان يبدأ تصويره مطلع شهر فبراير المقبل.

ضمت البروفة الاخيرة كلا من الفنانين: علا غانم، حجاج عبد العظيم، انتصار، احمد صيام، عابد عناني، وريم احمد، بالإضافة الى مؤلف المسلسل احمد صبحي.

وصرح النقلي انه وضع اللمسات الاخيرة على بعض شخصيات المسلسل والمكتوبة بحرفية عالية بقلم السيناريست احمد صبحي وتم تطوير الشخصيات بحضوره مع الممثلين وقيامه بتوضيح خلفيات كل شخصية داخل السياق الدرامي للعمل، ثم قام الحضور بأخذ صورة جماعية استعدادا للتصوير رافعين علامة النصر.

ونفى النقلي ان تكون الفنانة علا غانم، تصور حاليا اي مسلسلات اخرى كما ذكرت بعض المواقع، واكد انها ستنافس فقط في رمضان المقبل من خلال اطلالتها الوحيدة عبر مسلسل «توحة».

واشار المخرج محمد النقلي الى انه لا يخاف من قصر الفترة الزمنية قبل بدء شهر رمضان والموافق له اخر شهر مارس، ورغم تأجيل تصوير المسلسل من ديسمبر الى فبراير فهو يستطيع مع فريق العمل التصوير والانتهاء من مونتاج اول 10 حلقات قبل بداية الشهر الكريم.

مسلسل كامل العدد

يواصل كل من الفنانة دينا الشربيني، وشريف سلامة، تصوير احداث مسلسل “كامل العدد” تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

وتخوض الفنانة دينا الشربيني، موسم دراما رمضان 2023 بمسلسل «كامل العدد»، وتقدم خلاله دورا كوميديا ، وتعد هذه المرة الأولى لها أن تقدم كوميديا فى مسلسلاتها، ويشاركها البطولة شريف سلامة، ومصطفى درويش، وهو من تأليف يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوى.

وبدأت دينا الشربيني تصوير مسلسل كامل العدد والذي تتصدر بطولته وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، كما تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

مسلسل ضرب نار

مسلسل “ضرب نار” ، والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضي ، حيث كان اخر مشاركة لها في مجال الدراما من خلال مسلسل طايع والذي عرض عام 2018 وشارك في بطولته عمرو يوسف وصبا مبارك وعمرو عبد الجليل .

مسلسل عودة البارون

قارب الفنان حسين فهمى على الانتهاء من تصوير دوره فى مسلسل “عودة البارون” الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

ويتبقى للفنان حسين فهمى 7 أيام وينتهى من التصوير حيث يعد المسلسل من نوعية الأعمال المكونة من 15 حلقة.

مسلسل الحاج اكس لانس

يعود الفنان محمد سعد فى رمضان 2023 من خلال مسلسل "الحاج اكس لانس" والذى يعود من خلاله بعد غياب طويل ويشاركه البطولة ويزو وابرام سمير وإخراج محمود كامل.

وتأتى عودة محمد سعد بعد تقديمه آخر أعماله مسلسل shoppingmode فيفا اطاطا منذ 8 سنوات تقريبا وشاركه البطولة إيمى سمير غانم وسامى العدل وعبدالرحمن أبو زهرة تأليف محمد نبوى وسامح سر الختم إخراج سامح عبد العزيز .

مسلسل العمدة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة برفقة الفنانة زينة من كواليس مسلسل “العمدة” عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وعلق رمضان على الصورة :" زمان كان عنتر وعبلة دلوقتى جعفر وعايدة .. رمضان يجمعنا.

ويجتمع محمد رمضان وزينة فى دراما رمضان المقبل 2023 لأول مرة وذلك خلال مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، دعاء حكم، طارق النهرى، مجدى بدر وآخرين.

وكان النجم محمد رمضان قد استهل بداية العام الجديد 2023 وطرح كليب أغنية "على وضعنا" التى تجمعه بنجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية ونجله المطرب، والأغنية من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وقال رمضان، عن هذا التعاون: "اتسجل في تاريخي إني غنيت مع ملك الأغنية الشعبية أحمد عدوية".