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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل فرد شرطة .. مصرع تاجر مخدرات هارب عقب تبادل إطلاق النار

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة وهروب المتهم الثالث ، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية) ، مما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (المتهم الهارب – سبق إتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية) بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الاسكندرية وزارة الداخلية مخدرات اسلحة نارية إطلاق النار اجهزة الامن

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