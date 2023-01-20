قتل فرد شرطة .. مصرع تاجر مخدرات هارب عقب تبادل إطلاق النار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى ضبط (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة من متجرى المواد المخدرة وهروب المتهم الثالث ، حال مطاردتهم بمحافظة الإسكندرية) ، مما أسفر عن إستشهاد أحد أفراد الشرطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء (المتهم الهارب – سبق إتهامه فى العديد من القضايا "مخدرات وحيازة أسلحة نارية) بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة لطريق مصر إسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ، وبإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما أسفر عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (طبنجة – عدد من الطلقات).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.