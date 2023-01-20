شكوى الزمالك ومشاركة كهربا في القمة.. خبير لوائح يكشف التفاصيل/ فيديو جراف

أزمة كهربا … أكد المهندس طلال عبد اللطيف ، خبير اللوائح الرياضية ، أن هناك جدلا وخلافا حول مشاركة اللاعب محمود كهربا مع النادي الأهلي خلال لقاء سموحة ، مع عدم دفعه الغرامة الموقعة عليه من نادي الزمالك ، مشيرا إلى أن الزمالك قدم شكوى جديدة حول مشاركة اللاعب.

كهربا جاهز لمباراة القمة

واكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول مقتنع للغايه ب امكانيات كهربا خاصه وأن الاعب مستعد بدنيا ونفسيا للمشاركة.

وتابع سيف زاهر أن فريق الأهلي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات أو الإيقاف مشددا أن البعض حذر من مشاركه كهربا حتى لا تحدث أزمات داخل الملعب ولكن كولر سيدفع به مادام قادر علي تحقيق الفوز.

ولمتابعة المزيد حول أزمة كهربا ومشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي: