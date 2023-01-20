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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تستعرض أناقتها داخل الطائرة

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها صورة جديدة من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام". 


وظهرت ياسمين صبري من داخل طائرة خاصة، بإطلالة رقيقة مرتدية ملابس شتوية، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين. 

 


جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة ثانية" والذي تم عرضه في  2020،وكان بطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي  دياب، محمود البزاوي، وغيرهم العديد من النجوم، من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفي جمال هشام.

 

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول ملك وهي الفنان ياسمين صبري، والتي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وهو الفنان أحمد مجدي وخيانته لها.

 

ملابس شتويه الفنانة ياسمين صبري تستعرض اناقتها أعمال الفنانة ياسمين صبري داخل طائرة خاصة

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