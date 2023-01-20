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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«تعليم سواقة السيارة».. الشيوخ يبحث إضافة مادة جديدة لطلاب الثانوية|تفاصيل

قيادة السيارة
قيادة السيارة

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الاسبوع القادم طلب المناقشة العامة المقدم من النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن كيفية استعادة المدرسة المصرية ريادتها التعليمية في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.

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ويأتي ذلك في إطار تقديم كافة الحلول والمقترحات الإبداعية من أجل معالجة سلبيات ملف التعليم، وإضافة نوع من الابتكار بشأن المناهج الدراسية للطلاب، بما يتواكب مع الدول مع العصر الحالي.

ووفقا لمقدم الدراسة فهي جاءت من اجل استعادة ريادة المدارس العلمية والتعليمية، وجعلها أكثر ثقة للمجتمع، ولتحقيق هذا الأمر أعدت اللجنة  ورقة عمل بحثية بشأن لتحقيق هذه الأهداف المنشودة بما يتلائم مع قواعد الجمهورية الجديدة.

الورقة تقدم بها النائب نبيل دعبس رئيس اللجنة، حيث أشار إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في وضع حلول لمعالجة سلبيات المنظومة التعليمية، وذلك فيما يتعلق بكثافة الفصول والمناهج الدراسية وبيئة العمل بشكل العام داخل المدارس، لأن هذه المنظومة عانت على مدار سنوات ماضية من الإهمال والتهميش.

واقترحت الورقة تعليم مادة لقيادة السيارات وإرشادات وتعليمات الطرق، وجعل تدريسها في نهاية المرحلة الثانوية، وذلك إيمانا بأهمية هذا الأمر.

وجاءت ورقة الشيوخ البحثية بعدد وافر من التوصيات الهامة في ملفات متعددة متعلقة بالتعليم، حيث أوصت في ملف المواد الدراسية بأن لا يزيد العدد علي 3 مواد في الترم الواحد مقترحة ان يضاف اليها مادة الحاسبات بالتدرج وحسب السنة الدراسية بالاضافة إلى وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط من خلال جدول الحصص مرتين إسبوعيا.


وأوصت أن يكون اليوم الدراسي مقسم علي 3 فترات، وذلك بهدف أن يكون الطالب طوال اليوم بالمدرسة، كهدف يحد من ظاهرة الدروس الخصوصية والقضاء عليها.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البحث العلمي مجلس الشيوخ المناهج الدراسية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منظومة التعليم

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