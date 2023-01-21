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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" بكلية طب عين شمس..غدآ

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً  لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير الجارى ، بالمركز الطبي بالكلية من  الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .

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وياتي ذلك تحت رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،  الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ،  الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف  الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية ، وبتنسيق  الدكتور إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ، و الدكتور سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات .

وكان وقع  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الأستاذ الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس وجامعة حلوان.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تنص على أن تصبح مصر مجتمعا مبدعا ومبتكرا ومنتجا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، يتميز بوجود نظام متكامل، يضمن القيمة التنموية للابتكار والمعرفة، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية وذلك بحلول عام ٢٠٣٠.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة حلوان في مجال التعليم العالي، بكفاءة شاملة على مختلف المستويات التعليمية والإدارية والتنموية، وذلك لدعم تطـويـر شـراكات 
مستدامة بينهما وبين المجتمع ومـن ثـم تتحقق هذه الإستراتيجية الهادفة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توفير التعاون في الأنشطة الأكاديمية وغير الأكاديمية التي من شأنها تعزيز التفاهم المتبادل، وتعزيز التعاون الأكاديمي و الإداري المستدام و المنتج المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس والباحثتين والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين من كلا الطرفين، وكذلك أنشطة الشراكة وتشمل، تبـادل وندب أعضـاء هيئـة التـدريس ودعـم تـعـاون أعضـاء هيئـة التـدريس فـي مجـالات التدريس والبحوث.،  تبادل المنشورات العلمية والمعلومات،  تبـادل الطـلاب علـى أسـاس الاعتـراف بتحويل الساعات المعتمدة للبـرامج الدراسية وفقـا للقواعد المسموح بها باللوائح الدراسية بالجامعتين، الي جانب تطوير وتنفيذ الندوات والمنتديات وورش العمل والمؤتمرات ذات الاهتمام المشترك، برامج المهارات الشخصية، برامج القيادة وريادة الأعمال، الإرشاد المهني والخدمات، الأنشطة الطلابية، خدمات دعم الطلاب، وكذلك الاستعانة بالكفاءات والخبـرات الإدارية والماليـة مـن الـعـاملين واستخدام نـوادي أعضـاء هيئـات التـدريس والنـوادي الاجتماعيـة والخـدمات وفق الضوابط الموضوعة لكل نادي.

حيث استعرض الدكتور  محمود المتيني تاريخ نشأة جامعة عين شمس وكلياتها لافتا الي كليات الجامعة الجديدة مثل الآثار ، الإعلام والطب البيطري وكذلك الدور الكبير لكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية مع الاوضاع العالمية حاليا.

مستشفيات جامعة عين شمس تطعيم ضد فيروس الكبدي ب جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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