بركات عن القمة 125: هاني سيقود دفاع الأهلي.. وهذه نصيحتي للاعبي الزمالك

تحدث الإعلامي محمد بركات عن مواجهة الزمالك ضد الأهلي المقرر لها اليوم في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد هاني الأقرب للبدء في مركز المساك بجانب رامي ربيعة في لقاء القمة ضد الزمالك"

غيابات الاهلي



أضاف: "الأهلي لديه غيابات مؤثرة في خط الدفاع وخط الوسط خلال مواجهة القمة أمام الزمالك"



وعن الزمالك قال: "الزمالك لديه فرصة لتقليص الفارق مع الأهلي بالفوز في المواجهة المباشرة ضد الأهلي"



وأشار: "الزمالك يعاني على المستوى الفني يعاني مؤخرا ولكن على المستوى الهجومي الزمالك لابد أن يكون أكثر شراسة وأكثر غيرة، وأعتقد أن غياب الونش هو الأقوى والأكثر تأثيرا في دفاع الزمالك"

