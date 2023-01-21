عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للاطمئنان على الطلاب.. محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

امتحانات
امتحانات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بطوخ فى القليوبية .. تفاصيل

مدير تموين القليوبية لـ«صدى البلد»: نستهدف افتتاح 10 معارض أهلا رمضان| شاهد

وتفقد المحافظ عددا من لجان الامتحانات بمدارس إدارتى كفر شكر وبنها، واطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحان اليوم.
 

واطمأن المحافظ على توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، كما اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان ، حيث تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.


وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.
 

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية قد انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل في 431 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية. 
 

وقالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية ، منهم لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 لطلاب الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهني 6 لجان بواقع 675 طالب وطالبة، على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية. 


وأضافت وكيل تعليم القليوبية، إنه جرى الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.
كما جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها .

2c350991-4c10-480b-8359-84dfec705666
2c350991-4c10-480b-8359-84dfec705666
3f2295a5-580b-498a-9d28-7c1713a46752
3f2295a5-580b-498a-9d28-7c1713a46752
637e5470-9df1-4b57-92fd-56a559d4d8fb
637e5470-9df1-4b57-92fd-56a559d4d8fb
القليوبية مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم الصم وضعاف السمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

موضوعات متعلقة

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بطوخ فى القليوبية .. تفاصيل

مدير تموين القليوبية لـ«صدى البلد»: نستهدف افتتاح 10 معارض أهلا رمضان| شاهد

القليوبية .. 98200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

ترشيحاتنا

الطرد في هذا الموعد .. زيادة الإيجار القديم 15% باستثناء تلك الحالات

غير مأهول..انهيار عقار من طابقين دون خسائر في الارواح بامبابة

طيبة وجدعنة وكرم|قصة الحاجة انتصار.. لم تنجب فتبرعت بكل ممتلكاتها لأهل قريتها

وزير الرياضة يستهل جولته بالقاهرة بافتتاح مجمع حمامات السباحة بمركز شباب المعصرة

بعد تداول امتحانات الإعدادية عبر تليجرام.. عقوبات قاسية لأصحاب دعوات «صور وابعت»

قمة الحسم.. جمهور الأهلي يشعل تويتر قبل لقاء الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريش والترتر.. روبي تثير ضجة بأنوثتها| شاهد

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

فيديو

رشا نحاس تطلق ألبومها الجديد «أمرات» ودويتو مع دينا الوديدى

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ