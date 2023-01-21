للاطمئنان على الطلاب.. محافظ القليوبية يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية| صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم السبت أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بحضور سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتفقد المحافظ عددا من لجان الامتحانات بمدارس إدارتى كفر شكر وبنها، واطمأن على سير أعمال الامتحانات واستمع لرأي الطلاب في امتحان اليوم.



واطمأن المحافظ على توفير مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بدون أي معوقات، كما اطمأن المحافظ على تجهيز اللجان بالإضاءة والتهوية الجيدة ووجود طبيب أو زائر صحي بكل مدرسة للإشراف على اللجان ، حيث تحتوي اللجنة على 14 طالبا فقط وفق التعليمات الواردة من الوزارة بما يسمح بالتباعد بين الطلاب خلال الاختبارات.



وأكد المحافظ على ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات والتصدي لأي محاولات للغش فضلا عن التنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم وغرفة عمليات المحافظة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بأعمال الامتحانات.



وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية قد انطلقت اليوم وتستمر حتى الخميس المقبل في 431 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية.



وقالت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية ، منهم لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 لطلاب الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهني 6 لجان بواقع 675 طالب وطالبة، على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية.



وأضافت وكيل تعليم القليوبية، إنه جرى الانتهاء من تجهيزات الكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.

كما جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها .

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