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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. 98200 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم

امتحانات
امتحانات

تنطلق صباح اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في القليوبية للعام الدراسي الحالي 2022 2023، التي تستمر حتى الخميس المقبل في 431 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية. 

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وأعلنت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 98200 طالبا وطالبة، موزعين على 431 لجنة امتحانية ، منهم لجنة لعدد 6 طلاب مكفوفين، و5 لجان لـ43 لطلاب الصم وضعاف السمع، وعدد لجان المهني 6 لجان بواقع 675 طالب وطالبة، على مستوى 12 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن محافظة القليوبية. 

وقالت وكيل تعليم القليوبية، إنه جرى الانتهاء من تجهيزات إلكنترولات واللجان الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتأكيد على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات والالتزام ببث روح الطمأنينة في نفوس أبنائنا الطلبة والطالبات.

وأضافت أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها .

وأعلنت سماح أنه تم التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددة على عدم منع أي طالب من أداء الامتحان.

القليوبية مديرية التربية والتعليم امتحانات الفصل الدراسي الأول محافظة القليوبية الصم وضعاف السمع

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