تلبية لدعوة صور وابعت| تداول أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية الآن عبر تليجرام

تفاعل طلاب الشهادة الإعدادية في المحافظات مع دعوة جروبات الغش على تيليجرام التي قالت لهم “صور و ابعت”

حيث نجحت جروبات الغش على تليجرام في الوصول لصور اوراق اسئلة امتحان الشهادة الإعدادية 2023 في مادة اللغة العربية في قنا ، و امتحان الجبر والإحصاء لطلاب الشهادة الإعدادية في الشرقية و سوهاج والمنوفية

وتقوم جروبات الغش حاليا بنشر إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية التي تم تسريب صورها من داخل اللجان بعد توزيعها

وكانت قد نشرت جروبات الغش على تليجرام رسالة للطلاب المتابعين لها قالت فيها : يلا نبدأ بسم الله .. صور الامتحان بتاعك .. وابعت هنا ، وخد الحل ومتنساش تكتب تحت الامتحان المحافظة والإدارة .

ومن جانبها حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب من التفاعل مع جروبات الغش الموجودة سواء على تيليجرام او فيس بوك او واتس اب ، مشددة على تطبيق عقوبات قانون الغش بلا تهاون.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان قد أعلن عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات نصف العام الدراسى 2022 – 2023 ، لسنوات النقل والشهادة الإعدادية ، لتسهيل أى عقبات تطرأ على سير العملية الامتحانية.



وأشار إلى أن غرفة عمليات المجلس، على استعداد لتلقي أى شكاوي للطلاب وأولياء أمورهم طوال فترة الامتحانات عبر تطبيق واتس آب من خلال الأرقام التالية: 01065125739 و01065125916



وأوضح أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ، يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية فى كل المحافظات، لحل الشكاوى الواردة فور تلقيها، حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب.



وطالب "علام" ، أولياء الأمور بعدم الالتفات إلى الشائعات وضرورة التصدى لمروجيها، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الالتفات للصفحات المجهولة بمواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدا أن جميع أطراف العملية التعليمية يعملون لصالح الطالب ، وضمان حسن سير الامتحانات دون أى معوقات