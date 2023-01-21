عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأزمات تضرب الأهلي والزمالك.. ماذا ينتظر الفريقان قبل القمة 125 بالدوري؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك.. يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، القمة 125 في الدوري المصري، والتي تنطلق خلال ساعات من اليوم السبت 21 يناير 2023.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه المتصدر.

وكعادة كل مباراة قمة، دوما ما توجد غيابات وأزمات تضرب قطبي الكرة المصرية قبل المباراة.. فماذا ينتظر الفريقين قبل المباراة؟

أزمات الزمالك قبل القمة

من أبرز أزمات فريق الزمالك التي وقعت مؤخرا هي أزمة اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، والتي بدأت خلال مباراة الداخلية (1-1) بالجولة 12 من الدوري المصري، عندما فوجئت الجماهير باستبعاد اللاعب في اللحظات الأخيرة.

تم استبعاد اللاعب إلى جانب نظيره عبدالله جمعة بحجة اشتباه إصابتهما بفيروس كورونا، إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خرج عقب المباراة غاضبا واتهم الثنائي بتعاطي مواد مخدرة "حشيش".

وعلى الرغم من تراجع مرتضى منصور عن تصريحاته بعد ذلك، بعدما تبين أنها تعاطيهما المخدرات معلومة خاطئة نقلها له إداري بالنادي، إلا أن فتوح غضب من تصريحات رئيس النادي ورفض الذهاب إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن رئيس الزمالك مؤخرا، عن جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، والتراجع عن قرار إيقاف المستحقات، مؤكدا أن اللاعب خضع لتحليل المنشطات وثبتت براءته.

إلا أن اللاعب لايزال غاضبا من الاتهامات التي وجهت ضده، وسط توقعات باستبعاده من تشكيل الفريق لمباراة اليوم بأمر من البرتغالي فيريرا، الأمر الذي سيحدث فراغا في الجبهة اليسرى لدفاع الأبيض.

مثير للجدل داخل وخارج الملاعب.. من هو فينتشيتش حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

إيقاف واستبعاد وإصابات.. تعرف على غيابات الأهلي أمام الزمالك قي لقاء القمة

بدون مفاجآت.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في القمة 125

صدمة جماهير الزمالك قبل القمة.. لماذا انقلب فيريرا على نجم الفريق؟

أزمات الأهلي قبل القمة

يعيش الأهلي حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث يدخل القمة بمعنويات مرتفعة وهو في صدارة ترتيب الدوري على عكس الزمالك، الذي يمر بحالة من عدم الاستقرار الفني وسوء النتائج مؤخرا.

رغم ذلك، يعاني الأهلي من أزمة كثرة الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مباراة القمة، حيث يشهد الفريق الأحمر غيابات بالجملة على عكس غريمه الأبيض.

من أبرز غيابات نادي الأهلي قبل مباراة القمة: ياسر ابراهيم، محمد متولي، برونو سافيو، عمرو السولية بيرسي تاو، ومحمد عبد المنعم، هذا بخلاف المصابين.

الأهلى الزمالك مباراة الأهلى والزمالك القمة 125 أزمات الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب مفاجأة الأهلي في القمة أمام الزمالك

طلب اللعب مصابا.. كولر يصدم نجم الأهلي ويستبعده من لقاء القمة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

خالفت التوقعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت بمنافذ الزراعة والأسواق

بعد تداول امتحانات الإعدادية عبر تليجرام.. عقوبات قاسية لأصحاب دعوات «صور وابعت»

موضوعات متعلقة

وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك

لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة

الدروس المستفادة من ذكرى مولد النبي.. 6 أمور تجمع لك خيري الدنيا والآخرة

هل تقبيل الزوجة ينقض الوضوء ؟ اختلاف فقهي ودار الإفتاء تحسم الجدل

رسول الله كما لو رأيته .. علي جمعة يكشف عن الشمائل المحمدية

توطين صناعة السيارات بمصر.. توفر 8 مليارات وتحقق 5 أهداف كبرى للدولة

سرقة بالإكراه.. حيثيات حكم إعدام 4 متهمين والمؤبد لاثنين من عصابة البنوك بالجيزة

دعاء استقبال شهر ربيع الأول .. أفضل 310 أدعية لتحقيق الأمنيات وجلب الخيرات

ترشيحاتنا

احذروا هذه الظاهرة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة|تفاصيل

أسرار وكواليس مثيرة داخل معسكر الزمالك قبل مباراة القمة أمام الأهلى

اتخطفت.. منة فضالي تثير الجدل باختفاء مساعدتها الخاصة

هبوط اضطراري لطائرة روسية في أوزبكستان بعد إنذار بوجود قنبلة

في الدفاع والوسط.. ناقد رياضي يكشف أبرز الغائبين عن مباراة القمة

عاجل وبالأسماء| صدمة للأهلي.. غياب 11 لاعبا عن مباراة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة محظور تناولها مع الشاي| انتبه

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل

سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

بالريش والترتر.. روبي تثير ضجة بأنوثتها| شاهد

فيديو

بهاء سلطان يطرح أغنية العمر كله.. فيديو

ديكور منزل عريس يثير دهشة رواد مواقع التواصل.. فيديو جراف

رشا نحاس تطلق ألبومها الجديد «أمرات» ودويتو مع دينا الوديدى

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ