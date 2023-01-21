الأزمات تضرب الأهلي والزمالك.. ماذا ينتظر الفريقان قبل القمة 125 بالدوري؟

مباراة الأهلي والزمالك.. يترقب عشاق وجماهير كرة القدم المصرية، القمة 125 في الدوري المصري، والتي تنطلق خلال ساعات من اليوم السبت 21 يناير 2023.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي مباراة القمة وهو في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه المتصدر.

وكعادة كل مباراة قمة، دوما ما توجد غيابات وأزمات تضرب قطبي الكرة المصرية قبل المباراة.. فماذا ينتظر الفريقين قبل المباراة؟

أزمات الزمالك قبل القمة

من أبرز أزمات فريق الزمالك التي وقعت مؤخرا هي أزمة اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، والتي بدأت خلال مباراة الداخلية (1-1) بالجولة 12 من الدوري المصري، عندما فوجئت الجماهير باستبعاد اللاعب في اللحظات الأخيرة.

تم استبعاد اللاعب إلى جانب نظيره عبدالله جمعة بحجة اشتباه إصابتهما بفيروس كورونا، إلا أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، خرج عقب المباراة غاضبا واتهم الثنائي بتعاطي مواد مخدرة "حشيش".

وعلى الرغم من تراجع مرتضى منصور عن تصريحاته بعد ذلك، بعدما تبين أنها تعاطيهما المخدرات معلومة خاطئة نقلها له إداري بالنادي، إلا أن فتوح غضب من تصريحات رئيس النادي ورفض الذهاب إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وأعلن رئيس الزمالك مؤخرا، عن جاهزية أحمد فتوح للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، والتراجع عن قرار إيقاف المستحقات، مؤكدا أن اللاعب خضع لتحليل المنشطات وثبتت براءته.

إلا أن اللاعب لايزال غاضبا من الاتهامات التي وجهت ضده، وسط توقعات باستبعاده من تشكيل الفريق لمباراة اليوم بأمر من البرتغالي فيريرا، الأمر الذي سيحدث فراغا في الجبهة اليسرى لدفاع الأبيض.

أزمات الأهلي قبل القمة

يعيش الأهلي حالة من الاستقرار الفني خلال الفترة الأخيرة، حيث يدخل القمة بمعنويات مرتفعة وهو في صدارة ترتيب الدوري على عكس الزمالك، الذي يمر بحالة من عدم الاستقرار الفني وسوء النتائج مؤخرا.

رغم ذلك، يعاني الأهلي من أزمة كثرة الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مباراة القمة، حيث يشهد الفريق الأحمر غيابات بالجملة على عكس غريمه الأبيض.

من أبرز غيابات نادي الأهلي قبل مباراة القمة: ياسر ابراهيم، محمد متولي، برونو سافيو، عمرو السولية بيرسي تاو، ومحمد عبد المنعم، هذا بخلاف المصابين.