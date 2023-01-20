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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مثير للجدل داخل وخارج الملاعب.. من هو فينتشيتش حكم مباراة الأهلي والزمالك؟

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك.. أسند اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة مبارة قمة الدوري المصري المرتقبة، غدا السبت، إلى الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش المثير للجدل.. فما قصة هذا الحكم؟

يضم طاقم التحكيم غدا، توماس كلانسنيك كمساعد أول، وأندراز كوفاسيتش كمساعد ثانٍ، ونادر قمر الدولة كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو السلوفيني ماتي جوج، ويعاونه مواطنه أيين بوروساك.

وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الثامنة والنصف من مساء غدا السبت، في إطار الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز.

من هو حكم المباراة؟

حكم المباراة هو الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، المعروف بإثارة الجدل سواء داخل الملعب أو خارجه، حيث سبق وأثار الجدل خلال كأس العالم الأخير 2022.

كان فينتشيتش حكم مباراة السعودية والأرجنتين في مونديال قطر التي شهدت مفاجأة مدوية بخسارة الأرجنتين أمام السعودية بهدفين مقابل هدف واحد، حيث تعرض يومها للانتقادات بسبب احتسابه ركلة جزاء للأرجنتين رآها البعض غير كافية لتكون مخالفة.

وتعرض الحكم السلوفيني لانتقاد عنيف، خلال مباراة إنتر ميلان وبرشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، التي كانت سببا في توديع برشلونة المبكر للمسابقة.

فاز الإنتر في هذه المباراة بهدفٍ دون رد، حيث شهدت المباراة لمسة يد على دينزل دومفريز لاعب إنتر، لكن فينتشيتش رفض احتسابها كركلة جزاء.

الأزمة الكبرى التي عرفها الحكم في حياته ترجع إلى عام 2020 عندما اعتقلته الشرطة البوسنية.

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إثارة الجدل خارج الملعب

امتدت إثارة فينتشيتش للجدل خارج الملعب، حيث سبق اتهامه بالخطأ في قضايا مخدرات وسلاح ودعارة قبل أن يتم إخلاء سبيله.

ترجع هذه الأزمة إلى عام 2020، عندما ظهر الحكم السلوفيني في مقطع فيديو نشرته صحيفة 24sata الكرواتية رفقة 9 من النساء و26 من الرجال في وجود أسلحة وكوكايين داخل إحدى المزارع في البوسنة.

تم القبض على فينتشيتش في المزرعة بالصدفة، حيث تواجد يومها من أجل مقابلة عمل، ليكتشف بعد ذلك اقتحام الشرطة للمزرعة وتم إحضاره كشاهد لكن اتضح أنه ليس له علاقة بهولاء الأشخاص لذلك تم السماح له بالمغادرة.

خبرة طويلة بالملاعب

ويمتلك سلافكو فينتشيتش، سيرة ذاتية جيدة، حيث حصل على الشارة الدولية من فيفا في 2010، وأدار العديد من المباريات المهمة في كأس العالم 2022، ويورو 2020، وكأس العالم للشباب 2019، وكأس العالم للناشئين 2017، وبطولة أوروبا للشباب 2017.

وأدار خلال مسيرته 24 مباراة في دوري أبطال أوروبا، و21 مباراة في الدوري الأوروبي، منها نهائي النسخة الماضي 2022، ونصف نهائي 2021.

وحكّم فينتشيتش مباريات في دوري الأمم الأوروبية، والدوري السعودي، والدوري اليوناني، والدوري الروماني، مع أكثر من 220 في الدوري السلوفيني.

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