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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمات وإصابات | الغيابات تضرب الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة غدا

صدى البلد

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء السبت المقبل لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك في إطار منافسات الجولة ال ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري علي استاد القاهرة الدولي في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة اون تايم سبورت.

ويفتقد الزمالك لخدمات العديد من اللاعبين أبرزهم المدافع محمود الونش ا بسبب إصابته بقطع في وتر الخلفية، بجانب استمرار غياب السنغالي إبراهيما نداي، بسبب اصابته بقطع في أوتار منشأ العضلة الخلفية.

كما أنه لم يتحدد الموقف النهائي للثنائي فى مركز الظهير الأيسر عبد الله جمعة وأحمد فتوح، من المشاركة. 

ومن المنتظر تحديد موقف ثنائي الفارس الابيض.

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كما يعاني فريق الأهلي من إصابات عديدة في الفريق قبل مباراة القمة حيث ضربت الإصابات كل من عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وبرونو سافيو، ومن قبلهم بيرسي تاو ومصطفى شوبير وطاهر محمد طاهر.

كما يخضع للعلاج من الرباط الصليب كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد.

 

غياب للإيقاف وقلب دفاع وحيد 


وخسر الأهلي، جهود مدافعه الأساسي محمود متولي الذي حصل على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي أمام المصري عقب انتهاء اللقاء بسبب الاعتراض على الحكم.

وسيغيب محمود متولي عن لقاء القمة أمام الزمالك، بينما لن يتواجد في مركز قلب الدفاع سوى محمد عبد المنعم العائد من الإصابة وتبدو مشاركته غير مؤكدة لعدم اكتمال الشفاء، أيضًا إلى جانب رامي ربيعة كخيار وحيد أمام مارسيل كولر.

ويغيب عن لقاء الزمالك أيضًا ياسر إبراهيم حيث أثبتت الأشعة إصابته بشد قوي في العضلة الضامة ويحتاج لفترة لا تقل عن 10 أيام ليتأكد غيابه عن مواجهة الزمالك.

 

تشكيل الأهلي المتوقع 


ويظل مركز قلب الدفاع صداعًا في رأس كولر حيث من المتوقع أن يدفع مارسيل كولر بلاعب من الناشئين في هذا المركز أو يعتمد على حمدي فتحي إذا سنحت له فرص المشاركة بسبب إصابته.

ووفقًا لهذا التوقع سيكون تشكيل الأهلي المتوقع لـ لقاء القمة.. محمد الشناوي في حراسة المرمى.

وفي الدفاع.. محمد هاني - حمدي فتحي - رامي ربيعة - علي معلول

في وسط الملعب.. أليو ديانج - محمد فخري ( موروان عطية ) محمد مجدي أفشة

وفي خط الهجوم.. حسين الشحات وأحمد عبد القادر وكهربا  

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