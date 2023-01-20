قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفه النهائي بشأن أزمة اتهام عبدالله جمعة وأحمد فتوح نجم الفريق الأول بتناول المنشطات .

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه قرر اتخاذ كافه الاجراءات القانونية ضد كل من اتهم نجمي الزمالك بتناول المنشطات مشددا أنه سيحرر محاضر ضد مروجي تلك الشائعات السيئة.

وأضاف مرتضى منصور أن لاعبي الزمالك على قدر كبير من الالتزام والجدية داخل وخارج الملعب ولا يتناول أي منهم منشطات أو مخدرات مطلقا مثلما يحدث في بعض فرق الدوري المصري الأخرى.

وتابع أن هناك البعض يتهمه بأنه من روج شائعه تناول اللاعبان المنشطات ولكنه أمر غير صحيح علي الاطلاق.

وقال إن عبدالله جمعة وفتوح عليهما التركيز في الملعب فقط والاستعداد الجيد لمواجهة الأهلي يوم السبت ليكون الأداء الجيد والفوز هما خير رد علي مروجي الشائعات.