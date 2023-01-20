شر السحر |رجاء خاص من مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وجه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لجماهير الفريق قبل مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة ال ١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن مباراة القمة مباراة عالمية وسوف يشاهدها الوطن العربي كله لذلك يجب أن تكون بالشكل اللائق.

وأضاف أن جماهير الزمالك يجب أن تدعم الفريق بشدة خلال المباراة دون أن تجاوز في حق الفريق المنافس.

وتابع قائلا "اقول لجمهور الفريقين الذي يلعب هو مصر، أنتم أصدقاء في المنتخب، هذه المباراة العالم كلها يشاهدها، ولا نريد أن نرى الذي حدث في السوبر بالإمارات، وربنا يكفينا السحر والسحرة والذي حدث لهاني سليمان في مباراة القمة”.