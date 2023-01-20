بشرى سارة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بشأن الاستاد

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن استاد الفريق في ٦ أكتوبر.

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي تسلم خلال الأيام الماضية الأرض التي سيقام عليها الاستاد على مساحة ١٢٩ فدان مشددا أن الشركة المسؤوله عن بناء فرع الزمالك في ٦ اكتوبر ستكون المسئولة عن الاستاد.

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن الاستاد سيكون على طراز عالمي مثل استادات انجلترا مشددا أنه سيكون مجهز بالكامل وبه فندق ومستشفى خاص ومطاعم عالمية.

وتابع أن العمل في تشييد الاستاد سيبدأ خلال أيام وفي خلال عام سيكون هناك جزء كبير من الاستاد تم بناؤه مشددا أن الاستاد سيكون مصدر فخر لجماهير الزمالك في العالم، و أن استاد الزمالك سيسع لـ ٤٥ ألف مشجع.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي غدا السبت في إطار منافسات الجوله ال١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز.