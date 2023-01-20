عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك بشأن الاستاد

صدى البلد

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن استاد الفريق في ٦ أكتوبر. 

 

وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي تسلم خلال الأيام الماضية الأرض التي سيقام عليها الاستاد على مساحة ١٢٩ فدان مشددا أن الشركة المسؤوله عن بناء فرع الزمالك في ٦ اكتوبر ستكون المسئولة عن الاستاد. 

 

وأضاف رئيس نادي الزمالك أن الاستاد سيكون على طراز عالمي مثل استادات انجلترا مشددا أنه سيكون مجهز بالكامل وبه فندق ومستشفى خاص ومطاعم عالمية. 

txt

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبدالله جمعة

txt

فتوح يعاني أزمة نفسية|شبانة يكشف تفاصيل استعدادات الزمالك لمواجهة الأهلي

وتابع أن العمل في تشييد الاستاد سيبدأ خلال أيام وفي خلال عام سيكون هناك جزء كبير من الاستاد تم بناؤه مشددا أن الاستاد سيكون مصدر فخر لجماهير الزمالك في العالم، و أن استاد الزمالك سيسع لـ ٤٥ ألف مشجع.

 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي غدا السبت في إطار منافسات الجوله ال١٤ من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

الأهلى الدوري المصري الزمالك نادي الزمالك مرتضى منصور بشرى سارة بطولة الدوري المصري الممتاز قناة الزمالك ادارة نادي الزمالك عبدالله جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. الحرارة تسجل صفر لأول مرة بمصر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

سبب وفاة اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد| مات فى عز شبابه

حشيش مش منشطات| تفاصيل جديدة بشأن ثنائي الزمالك جمعة وفتوح

بسبب الزمالك .. قرار عاجل من الخطيب تجاه صفقة المهاجم البرازيلي

قبل مواجهة الأهلي | أزمة كبري في الزمالك بسبب فتوح .. تفاصيل

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

مات صغير .. إليك أعراض مرض اليوتيوبر الكوميدي عزيز الأحمد

مفاجأة للزمالك| كهربا أساسيا في القمة بفرمان من كولر

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح وعبد الله جمعة

ترشيحاتنا

عبدالملك: الزمالك سيحقق الفوز أمام الأهلي.. وشيكابالا الورقة الرابحة لفيريرا

شر السحر |رجاء خاص من مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلي

صنع الفارق مع بيراميدز.. بركات يتغزل في باتشيكو ويكشف سر تعثر البنك الأهلي

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 20 يناير 2023 م - 27 جمادى ثان 1444 هـ

تراجع حاد في أداء بورصة أمريكا للجلسة الثالثة على التوالي

مزاد غريب .. تويتر يبيع تمثال لشعاره الخاص بمبلغ خيالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل المضاد الحيوي.. علاج منزلي يقضي على البرد والسعال فورا

هتبقى مليونير.. معلقة بكل مطبخ مصري بـ٢٠٠ ألف جنيه

بطريقة المحلات .. تعرف على أسرار كفتة الحاتي

سريع المفعول ومجرب .. رجيم الأعشاب الحارقة لنسف الكرش

فيديو

انهيار غير مسبوق لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار.. تفاصيل/ فيديو جراف

التموين تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطرق التقديم..فيديو

قرار عاجل من التعليم يخص جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تطورات قضية وائل الإبراشي وقرار عاجل في طعن أسرته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ