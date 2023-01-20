مش لاعب يخوف الزمالك..مدحت عبد الهادي يهاجم كهربا ويعلن غيابه عن القمة

كشف مدحت عبدالهادي مدرب فريق الزمالك السابق عن رأيه في تألق محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وموقفه من المشاركة في مباراة القمة يوم السبت المقبل.

واكد مدحت عبدالهادي في تصريحات لقناة أم بي سي مصر أن كهربا لاعب جيد وقدم أداء رائع أمام سموحه في نصف نهائي كأس مصر ولكنه لن يبدأ مباراة القمة مشددا أن مباريات القمة لها مواصفات وتفاصيل خاصة.

وقال: “ كهربا مش اللاعب اللي خوف الزمالك يوم السبت ” مشددا أن سيكون من الصعب مشاركته في المباراة ".

وتابع مدرب فريق الزمالك السابق، أنه يجب علي مسؤولي الأهلي دفع الغرامة فورا للزمالك في ظل إعجاب وإشادة الجماهير والإدارة والجهاز الفني بمستوي اللاعب خلال مباراة سموحه الماضية .