دولة عربية تلجأ من جديد للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا

أكد مدير صحة الحسكة بسوريا ، الدكتور عيسى خلف، أنه سيتم البدء اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، تنفيذ حملة تطعيم وطنية جديدة ضد وباء “كورونا” لجميع المواطنين اليافعين من مختلف الأعمار.



وأوضح خلف في تصريحات لصحيفة الوطن السورية ، أن حملة اللقاح ضد كورونا التي ستبدأ يوم غد الأحد ، ستكون على مدار خمسة أيام، وستستمر لغاية يوم الخميس القادم السادس والعشرين من الشهر الجاري.



وأشار مدير الصحة إلى أن الحملة، ستسهدف 17560 شخصاً من خلال 36 مركزاً صحياً و32 فريقاً جوالاً على مستوى محافظة الحسكة، ومن خلال 247 عاملاً مشاركاً فيها، سيتولى جميعهم عمليات الإشراف والإمداد وإعطاء جرعات اللقاح للفئة المستهدفة.