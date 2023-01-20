بعد توقف بسبب كورونا .. السياحة الصينية تعود إلى مصر |صور

استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم أول فوج سياحي صيني منذ بداية جائحة كورونا والذى وصل على متن طائرة شركة " سيشوان " الصينية فى رحلتها رقم 3860 وذلك بمبنى الركاب (2) بمطار القاهرة الدولي والذى شهد احتفالية كبيرة بوصول أول الأفواج السياحية الصينية.

وفي هذا السياق ونيابة عن وزير السياحة والآثار ألقت غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة كلمة في المؤتمر الصحفي الذي انعقد على هامش الاحتفال حرصت خلالها على الترحيب بالوفد الصينى معربة عن تطلعها إلى زيادة أعداد السياح الصينيين، ومؤكدة على أن مصر ترحب بجميع السائحين من مختلف دول العالم وتعمل على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم وتوفير كل سبل الراحة وتأمينهم، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بما تحتضنه مصر من آثار نادرة وحضارتها المصرية العريقة.

أشارت "شلبى" الى أن السياحة تمثل قطاعاً هاما للتعاون بين الجانبين لافتة إلى أن مصر ترحب بالسياح الصينيين في ضوء العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة، موضحة أن وزارة السياحة تحرص على تقديم البرامج السياحية المتميزة للسائح الصيني مؤكدة على الاهتمام بصحة وسلامة السائحين الصينيين مؤكدة على أنه تم تطعيم كافة العاملين في كافة المنشآت السياحية والفندقية المصرية، وكذلك تدريب العاملين في هذه المنشآت على أعلى معايير الصحة والسلامة الدولية، كما دعت شلبي الوفد الصيني إلى الاستمتاع بالمعالم السياحية المصرية وانتهاز الفرصة لدعوة الشركات ومنظمى البرامج السياحية والرحلات الجوية للمشاركة مع الجانب المصري لتقديم البرامج المتنوعة والمتميزة للسياح الصينيين ومشاركة أصدقائهم وأسرهم والقيام بمزيد من الزيارات للاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.

كما ألقي المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة مصر للطيران نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني كلمة رحب فيها بالفوج السياحى الصينى فى بلده الثانى مصر مؤكداً على عمق العلاقات المصرية الصينية في مختلف المجالات وبخاصة مجال النقل الجوي لما تمتلكه مصر والصين من حضارتين عريقتين مليئة بالإنجازات وأشار الى تطوير منظومة المطارات والارتقاء بجودة الخدمات لجذب مزيد من الحركة السياحية لمصر.

أكد “زكريا” على ضرورة الإرتقاء بالعلاقات نحو آفاق أرحب وخاصة فى مجال الطيران موضحاً أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متميزة، لافتا إلى أن مصر تتطلع إلي زيادة أعداد السائحين الصينيين إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية وتحقيق علاقات شراكة متميزة بين مصر والصين فى مجال النقل الجوى، وقال إن هناك ١٢٠٠ طلب مقدم لشركة مصر للطيران من وكلاء السياحة والسفر فى الصين لتنظيم رحلات الى المقاصد السياحية المصرية والتى جاءت تتويجاً للجهود والمساعي الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية كما نوه رئيس شركة مصر للطيران أنه سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتباراً من مارس القادم إلى ١٣ رحلة منهم ٧ رحلات إلى جوانزو و٣ رحلات إلى بكين و٣ رحلات إلى هانزو.

ومن جانبه أعرب السفير لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة فى كلمته عن سعادته بعودة الرحلات الصينية إلى مصر بعد توقفها منذ جائحة كورونا حيث قدم الشكر لوزارتى السياحة والآثار والطيران المدني وكافة الجهات العاملة بمطار القاهرة الدولي على جهودهم مشيداً بأجواء الاحتفال الرائعة ومراسم الترحيب باستقبال الفوج الصيني في المطار، مؤكدًا أن مصر من أوائل دول العالم التى تستقبل السياحة الصينية بعد كورونا مشيرا إلى اهتمام وشغف الشعب الصيني وتشجيع الحكومة الصينية على السفر إلى مصر وزيارة معالمها الأثرية والسياحية الفريدة وامتلاكها لمقاصد سياحية رائعة.

وكذلك وجود مطارات دولية تطبق أعلى معايير الأمن والسلامة والاجراءات الاحترازية، مما يوفر فرصاً لزيادة الحركة الجوية والسياحية ويجذب المزيد من الإستثمارات في ظل الطفرة التنموية والإنجازات المُثمرة التي حققتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة وهو ما أظهرته زيارة وزير الخارجية الصيني لمصر مطلع الأسبوع الحالى والتى كانت إنطلاقة قوية لتعزيز العلاقات وعودة الرحلات السياحية مشيراً إلى أنه سيتم قريبا زيادة رحلات الطيران المباشرة بين المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجيا إلى المستوي الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا وتنشيط الحركة بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة. مضيفا أن مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات مع الصين كما أن مصر للطيران من أوائل شركات الطيران التي رحبت بالسياحة الصينية وزيادة الرحلات مع الصين.

حضر المؤتمر نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ولفيف من قيادات السياحة والآثار والطيران المدنى والسفارة الصينية بالقاهرة ولفيف من حزب حماة وطن وقيادات المطار وأعضاء السفارة الصينية فى مصر ، حيث تم استقبال الوفد السياحى الصينى بالورود والشوكولاتة وفرقة فولكلور شعبية وهدايا تذكارية من جانب فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بمطار القاهرة الدولي.

ويأتي بدء وصول الأفواج السياحية الصينية إلى مصر في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني وتحقيق التناغم مع كافة الوزارات والجهات المصرية بما يسهم في تحفيز الحركة الجوية والسياحية ويحقق التكامل لاقتصاديات الدولة المصرية لاسيما وأن الطيران المدني مرفق حيوي يسهم فى دعم الاقتصاد القومى.

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