سوريا.. وزارة التربية تصدر بيانا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت وزارة التربية السورية عن استكمال خطة العام الدراسي 2022–2023، غداً، ليبدأ الدوام في ‎الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد 22 يناير 2023 ولغاية يوم الثلاثاء 16 مايو 2023 في جميع مدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة بمحافظات سوريا .

وأضافت وزارة التربية بـ سوريا في بيان لها أن بداية ‎الامتحانات الانتقالية ستكون في 17 مايو 2023 وتستمر حتي 25 من الشهر نفسه.

وتبدأ امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بجميع الإدارات يوم الاثنين 29 مايو 2023 لتستكمل بذلك أيام الفصل الدراسي الثاني التي تتكون من 83 يوماً.