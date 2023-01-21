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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. وزارة التربية تصدر بيانا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

سوريا - علم
سوريا - علم

أعلنت وزارة  التربية السورية عن  استكمال خطة العام الدراسي 2022–2023، غداً، ليبدأ الدوام في ‎الفصل الدراسي الثاني صباح الأحد 22 يناير  2023 ولغاية يوم الثلاثاء 16 مايو  2023 في جميع مدارس ورياض الأطفال العامة والخاصة بمحافظات  سوريا .

وأضافت وزارة التربية بـ سوريا  في بيان لها  أن بداية ‎الامتحانات الانتقالية ستكون في 17 مايو 2023 وتستمر حتي 25 من الشهر نفسه.

وتبدأ امتحانات شهادات التعليم الأساسي والثانوي بجميع الإدارات يوم الاثنين 29 مايو 2023 لتستكمل بذلك أيام الفصل الدراسي الثاني التي تتكون من 83 يوماً. 

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سوريا العام الدراسي الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية التعليم الأساسي والثانوي

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