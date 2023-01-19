سوريا تتهم أمريكا.. تدفع ملايين الدولارات لهذا الفعل

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات لجهات إعلامية لتشوية صورة سوريا.

وقالت الوزراة في بيان : المعلومات عن تقديم الولايات المتحدة ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف تشويه صورة الدولة السورية تعكس إصراراً أمريكياً على الاستمرار بتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت الخارجية في بيانها : مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سوريا وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين وسرقتها للثروات والموارد السورية.

واتمت الخارجية السورية : الولايات المتحدة التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سوريا وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في العالم.