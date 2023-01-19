عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا تتهم أمريكا.. تدفع ملايين الدولارات لهذا الفعل

سوريا - علم
سوريا - علم

كشفت  وزارة الخارجية والمغتربين السورية تقديم الولايات المتحدة الأمريكية ملايين الدولارات لجهات إعلامية لتشوية صورة سوريا

 

وقالت الوزراة في بيان : المعلومات عن تقديم الولايات المتحدة ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف تشويه صورة الدولة السورية تعكس إصراراً أمريكياً على الاستمرار بتضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سوريا والتدخل في شؤونها الداخلية.

 

وأضافت الخارجية في بيانها : مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سوريا وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين وسرقتها للثروات والموارد السورية.

 

واتمت الخارجية السورية : الولايات المتحدة التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سوريا وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في العالم.

الخارجية السورية تدين اقتحام المستوطنين ومسؤولي الاحتلال الإسرائيلي للأقصى

الخارجية السورية: طرد القوات الأجنبية ليس أمرا بعيد المنال

سوريا أمريكا الخارجية السورية المغتربين وزارة الخارجية والمغتربين السورية وزارة الخارجية والمغتربين العراق وليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استغفر لي.. وصية طالبة هندسة حلوان قبل إنهاء حياتها

نزل عن 1200 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد مؤتمر رئيس الوزراء وعيار 21 مفاجأة

46 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 19 يناير 2023

الحكم على حسن راتب 3 سنوات وعلاء حسانين 5 سنوات في قضية الآثار الكبرى

صدمة حمراء.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة الزمالك

منعه من أي نشاط متعلق بكرة القدم.. محامٍ بالفيفا يصدم كهربا| تفاصيل

الجريدة الرسمية تعدل خطأ بشأن إجازة عيد الشرطة وثورة يناير.. تعرف عليه

تطور مفاجئ بشأن انتقال جاكسون موليكا إلى الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

في سوريا.. القوات الروسية تحتفل بعيد الغطاس المجيد | صور

الدفع أو الوقف.. إيران تعلن سحب يدها عن دعم سوريا بتروليا

ترشيحاتنا

الحق ميزعّلش | خالد الغندور في تغريدة لـ جمهور الزمالك .. شاهد

الدولار ينهار وهذا سعر الذهب عالميا

بأمر البنتاجون.. الجيش الأمريكي ينقل أسلحته من كوريا الجنوبية إلى أوكرانيا

خطوة جديدة نحو الحسم.. آخر تطورات مفاوضات الزمالك لضم عبد الله السعيد

تراجع الأخضر عالميا.. الدولار يسجل أدنى مستوى منذ يونيو الماضي| تفاصيل

مطار العاصمة الإدارية يستقبل رحلة خاصة تقل وفدا من كبار رجال الأعمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القلقاس الأحمر في الفرن

نصائح خارقة تجنبهم الخطر .. الطقس البارد عدو مرضى السكري

هاجمتها ياسمين عز.. لن تتخيل سعر بيجامة بطلة مسلسل طائر الرفراف 

عرض حياته للخطر.. رجل يترك نفسه للسع النحل لسبب غريب

فيديو

أحمد فتوح يرفض التصالح مع مرتضى منصور قبل مباراة الأهلي والزمالك|فيديوجراف

شهداء لقمة العيش.. تفاصيل انقلاب أتوبيس عمال مصنع الضفائر الكهربائية|تغطية خاصة

انتصار «كهربا» واعتذار خالد الغندور.. وهذا هو موقف الأهلي من غرامة اللاعب|تغطية خاصة

اشتغلت راقصة.. بطلة مسلسل "سابع جار" تركت التمثيل لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ