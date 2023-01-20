مركز «الفارابي» يناقش التغيير الديموجرافي في سوريا ووحدة الدولة.. غدا السبت

في إطار فعاليات “الموسم الثقافي السادس للعام 2023″، ينظم مركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب بعد غد السبت ندوته العلمية الأولى حول: ” التغيير الديموغرافي في سوريا ووحدة الدولة الوطنية : الأبعاد، التداعيات وسبل المواجهة” ، وذلك بمقر إقامة أنشطة المركز، بالمنتدى الثقافي المصري.

وتتناول الندوة عددا من المحاور أبرزها: أبعاد وطبيعة التغيير الديموغرافي والدور التركي وتداعيات التغيير الديموغرافي على وحدة الدولة الوطنية السورية، وسبل وآليات مواجهة المخططات التركية للتغيير الديموغرافي في سوريا.

يشارك في الندوة كل من اللواء الدكتور علاء عز الدين منصور: المدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة، رئيس الهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي، والدكتور مدحت حماد رئيس المركز، و د. أيمن زهري، خبير دراسات الهجرة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعاطف عبد الغني، مدير تحرير مجلة أكتوبر، وإلهامي أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطي.

كما تناقش الندوة جهود جامعة الدول العربية لمواجهة مخططات التغيير الديموغرافي في سوريا”. ويتحدث فى الموضوع المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية.

و تشهد الندوة مداخلات عبر تقنية زووم لكل من: رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان والدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة “ماعت”، وسفير مصر السابق بالعراق شريف شاهين، الذى يتناول دور التجربة العراقية لمجابهة مخططات التغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا.

كما يتحدث المستشار الدكتور مختار غباشي أستاذ القانون الدولي الأمين العام للهيئة العلمية العليا لمركز الفارابي حول القانون الدولي والتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا.

ويتحدث الدكتور محمد الجوهاري، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة حول الأبعاد والتداعيات الاقتصادية للتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا.

ويتناول اللواء الدكتور شوقي صلاح، أستاذ القانون المدني بأكاديمية الشرطة التداعيات الأمنية للتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا.

ويتحدث السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية سابقًا رئيس برنامج السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بمركز الفارابي حول البعد الدبلوماسي للتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا.

ويتناول الدكتور حامد محمود، المدير التنفيذي لمركز الفارابي الأهداف التركية والتغيير الديموغرافي في شمال وشرق سوريا ، و تتناول الدكتورة ليلى موسى، ممثلة “مجلس سوريا الديمقراطية بالقاهرة” واقع التغيير الديموغرافي في مدن وقري شمال وشرق سوريا ، و يتحدث بالندوة إلهامى المليجي، الكاتب والصحفي بالأهرام والمصري اليوم.