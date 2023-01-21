معمول بأسلوب ثانوي|مدرس عربي يكشف سر شكوى طلاب إعدادية الجيزة من النحو

أكد سيد محمد معوض، معلم لغة عربية، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن من وجهة نظره؛ فإن سبب الشكوى من امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اليوم، السبت، هو سؤال النحو.

وقال سيد محمد معوض إن واضع سؤال النحو في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اليوم، لجأ إلى طريقة وأسلوب “الثانوية العامة” في الاختيار من متعدد في آخر سؤالين.

وأضاف معلم اللغة العربية: “بصفتي معلم لغة عربية أؤكد أن سؤال النحو ليس صعبًا، فهو من المنهج المقرر، ولكن مشكلته أن طريقته مبتكرة على نمط الثانوي العام”.

واستكمل سيد محمد معوض معلم اللغة العربية تقييمه لـ امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اليوم قائلا: “أما سؤال التعبير، فهو رسالة وهي مطابقة تمامًا لمواصفات الامتحان، وكذلك سؤال التعبير الإبداعي، وبقية الفروع مطابقة تمامًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية من وجهة نظري”.

امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

ويشهد موقع التواصل الاجتماعي الآن “فيس بوك”، رسائل غاضبة من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة اليوم.

فبعد تداول امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة عبر جروبات الغش، عبر الأهالي عن استيائهم الشديد من صعوبة الامتحان، على حد قولهم.

وقالت رشا إسلام: “الامتحان وحش أوي ومليان”، وقالت هنا ناجي: “حسبى الله ونعم الوكيل فى اللي حط امتحان الجيزة لغة عربية”.

وقالت إيمان صبحي: “الامتحان صعب جدا”، وقالت أميرة أحمد: “صعب أوي ومليان”، وقالت آيات حسين: “ده من أصعب الامتحانات”، وقالت إيمان زكي: “الامتحان تقيل جدا”، وقالت لوجين نور: “التعبير والنحو زفت”، وقالت نهلة حميد: “الامتحان وحش جدا وغير متوقع”.

وقالت أمنية حمزة: “امتحان الجيزة العربي للأسف سيئ جدا وطريقة صياغة الأسئلة وحشة جدا جدا وتقارب الإجابات الاختيار والنحو محتاج طالب في الجامعة مش إعدادي”.

امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

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