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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس الشيوخ يناقش إشكالية تغيير عمل المباني المرخصة لأنشطة حيوانية وزراعية.. اليوم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، في اجتماعها اليوم الأحد، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن تغيير أنشطة المباني والمنشآت التي لها ترخيص مزاولة أنشطة حيوانية أو زراعية، وذلك بحضور مسئولي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية.

كما تستعرض اللجنة في اجتماعها غدا الأثنين، تقرير اللجنة المشتركة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى بشأن نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة في مجال الزراعة وتوفير الدعم اللوجيستي والمالي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة.

وفي نفس اجتماع اللجنة يوم الأثنين أيضا، تنظر التقرير عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن إنشاء مصنع الفوسفات بالوادي الجديد.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية نشر ثقافة استخدام التقنيات الحديثة وتوفير الدعم اللوجسيتى والمائي للمزارعين لتنفيذ المنظومة الحديثة في الزراعة، لأنه يفتح آفاقا جديدة في قطاع الزراعة، لاسيما في الأراضى القديمة، مشيرا إلى أن أغلب المشروعات والاستثمارات الزراعية في الأراضى الصحراوية الجديدة، تستخدم جزء كبير من هذه التقنيات والوسائل الحديثة في الزراعية.

وأشار الجبلى، إلى ضرورة دراسة العائد من استخدام تلك التقنيات في الأراضى القديمة، إقناع المزارعين بأهميتها من جانب زيادة الإنتاج وتوفير التكاليف.

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ النائب محمد الصالحي تغيير أنشطة المباني التنمية المحلية الاقتراح برغبة

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