نقطة من هذا الزيت بعد الاستحمام تداوي دوالي الساقين للأبد

بشكل عام ، تتشكل الجلطات الدموية عندما يتضرر أحد الأوعية الدموية أو يضعف. تعد الدوالي ، التي تقع أحيانًا تحت الجلد ، بوادر لأحداث التخثر لأن جدران الشرايين لم تعد توفر الدعم الكافي للأوعية. هذا يمكن أن يتسبب في فتح الوريد وتكثيف الدم القريب.

لحسن الحظ ، يمكن للتطبيق الموضعي لزيت الخروع بعد الاستحمام أن يمنع مثل هذه الأحداث عن طريق تعزيز الدورة الدموية

للأسف ، هناك بحث علمي محدود حول فعالية الزيوت الأساسية في علاج الدوالي إلا أنه ثبت أن بعض الزيوت فعالة في زيادة الدورة الدموية وتقليل ظهور الأوردة التالفة.

وفقًا لـ WebMD ، تظهر الأبحاث أنه عند وضعه على الجلد ، قد يمنع زيت الخروع العدوى ويقلل الالتهاب ويحسن تدفق الدم الموضعي.

يضيف الجسم الصحي: "يمكنك وضع الزيت مباشرة على بشرتك أو تناوله عن طريق الفم بكميات صغيرة.