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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ "لوك" شتوي.. شاهد| زوجة أحمد السقا تطل على جمهورها

مها الصغير
مها الصغير

تألقت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، فى صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهرت مها الصغير بإطلالة شتوية جذابة، واعتمدت مكياجا ناعما أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها، وحازت الصور علي إعجاب متابعيها.

 

عمل مها الصغير

انضمت الإعلامية مها الصغير زوجة أحمد السقا إلى مذيعات برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة cbc من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرا. 

برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" يقدم محتوى هادفًا يخدم الأسرة والمجتمع والمرأة بشكل خاص، وتقدمه الإعلاميات منى عبد الغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين، وأنضمت إليهم زوجة أحمد السقا. 

 وتتنوع فقرات البرنامج بين الفقرات الخدمية التي تستهدف لقاءات ومداخلات هاتفية مع كبار المسؤولين لتقديم كافة المعلومات الهامة التي تهم المواطنين، وبين الفقرات الدينية والفقرات الاجتماعية، التي تناقش كافة الموضوعات الهامة التي تخص الرجل والمرأة والطفل والشباب، فيما تهتم بتقديم فقرات فنية تستهدف خلالها تسليط الضوء على كافة النجوم وبخاصة المواهب الشابة والتي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي بصورة مبهرة.

 

الجدير بالذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة النجم أحمد السقا قدمت من قبل برامج اجتماعية مختلفة، من بينها it's show time  وأجرت حوارات فنية هامة مع نجوم هوليوود وكبار نجوم الفن والدراما في السينما العربية والعالمية.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠١٢١_٢٠٢٧٢٨
إطلالة شتوية مها الصغير زوجة أحمد السقا برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا الفنان احمد السقا برنامج

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