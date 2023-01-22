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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 215 ألف جنيه .. سعر سيات أتيكا 2023

سيات اتيكا موديل
سيات اتيكا موديل 2023

قدمت شركة سيات نسختها الرياضية اتيكا في السوق المصري بعد طرح موديل 2023 عبر فئتين من التجهيزات، مع زيادة تتراوح بين 190 الف جنيه و 215 الف جنيه، بالاضافة إلى غياب لبعض الفئات المقدمة من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سيات اتيكا بعد طرح موديلات 2023 في السوق المصري.

سيات اتيكا موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة سيات اتيكا موديل 2023 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 910 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 985 ألف جنيه.

سيات اتيكا موديل 2023 

وتقدم السيارة سيات اتيكا بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية بلغت 150 حصانا، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يتكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

سيات اتيكا موديل 2023 

ويمكن للسيارة سيات اتيكا الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 198 كيلومتر في الساعة، مع القدرة على الانطلاق من وضع السكون والاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.6 ثانية، بالاضافة إلى ابعاد هيكلية بلغت 4363 مم للطول الكلي، ومساحة تخزين تتسع إلى 510 لتر، وبعرض كلي 1841 مم.

سيات اتيكا موديل 2023 

وحصلت السيارة سيات اتيكا على ارتفاع كلي يصل إلى 1601 مم، بالاضافة إلى خزان وقود سعة 50 لتر، مع هيكل خارجي رياضي وجنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الاسود.

سيات اتيكا موديل 2023 
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