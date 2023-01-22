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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انكسار القلب وانطفاء الروح.. سماح أبو بكر عزت تحيي ذكرى وفاة والدتها

سماح أبو بكر عزت
سماح أبو بكر عزت ووالدتها

نشرت الكاتبة والإعلامية سماح أبو بكر عزت عدة صور لوالدتها الراحلة -الكاتبة كوثر هيكل- لتنعيها في ذكرى رحيلها الثانية، بمنشور مؤثر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وكتبت سماح أبو بكر عزت، في منشورها عبر فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتي الله بقلب سليم) صدق الله العظيم.. آية كانت ترددها أمي باستمرار.. إلا من أتي الله بقلب سليم».

وتابعت سماح أبو بكر عزت: «توقف الزمن منذ ذلك اليوم ٢٢ يناير ٢٠٢١ .. الذكري الثانية لانكسار القلب وانطفاء الروح يوم أن غادرتني أمي صديقتي وحبييتي وتوأم روحي.. ذات القلب النقي السليم.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة ولي بالسكينة والصبر على احتمال ألم الفقد».

منشور سماح أبو بكر عزت 

رحيل كوثر هيكل

وتوفيت الكاتبة كوثر هيكل - أرملة الفنان أبو بكر عزت- في مثل هذا اليوم 22 يناير من عام 2021، لتترك لنا رصيد فني كبير ولا ينسى من أعمالها الفنية. 

وقدمت الكاتبة كوثر هيكل عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائمًا، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «على نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص». 
 

مسيرة كوثر هيكل وحبها لـ أبو بكر عزت

يشار إلى أن الكاتبة الراحلة كوثر هيكل هي زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وبدأت حياتها الفنية بإعداد قصتها الحب الكبير كسهرة تلفزيونية حملت اسم "لمن نحيا"، وكانت في المرحلة الأولى من حياتها المهنية بين الأفلام التسجيلية والعمل كمساعد مخرج في الدراما ومخرجة برامج حيث شاركت في إخراج سهرة "زنين" مع المخرج الراحل حسين كمال.

كما قدمت عددا من البرامج في التليفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التي قدمتها برنامج “مواقف إنسانية”، وحصلت على عدة جوائز عن أعمالها منها جائزة أحسن حوار عن فيلم "حبيبي دائما" من جمعية كتاب ونقاد السينما وأحسن حوار لفيلم "العذراء والشعر الأبيض" من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي السابع، وجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم "العاشقان"، وحصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى. 

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