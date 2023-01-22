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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. 7 مبادئ للتعافي والنضج النفسي في محاضرة بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات محاضرة بعنوان (سبعة مبادئ للتعافي والنضج النفسي)، يلقيها الدكتور أوسم وصفي استشاري الطب النفسي، وذلك الساعة السادسة مساء اليوم الأحد، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يعمل الدكتور أوسم وصفي منذ عام 1992م في مجالات العلاج النفسي والإرشاد وإعادة تأهيل المدمنين، بالإضافة إلى أنه يقوم بإلقاء المحاضرات في عددٍ من البلدان العربيَّة. وقد صدر له عددًا من الكتب مثل (القلب الواعي) و (الروحانية والتعافي) وغيرها. وسوف تتناول المحاضرة محاور عدة منها: القبول غير المشروط، والصدق، وأهمية الآخر والجماعة والتفاعل الإنساني لنمو الكيان.

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تأتي المحاضرة من منطلق حرص مكتبة الإسكندرية على دعم النضج النفسي للشباب ومساعدتهم على تبني عادات نفسية أفضل مع بدء العام الجديد. فالنضج النفسي ضروري جدًا لتطوير الذات ولن يتم ذلك إلا عن طريق التوعية النفسية السليمة. وهنا يجيء دور المكتبة التنويري في تسليط الضوء على أهم المشاكل النفسية والمجتمعية التي يمكن العمل على تحسينها؛ من خلال زيادة الوعي والمحاضرات المختلفة.

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