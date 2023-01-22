مهدد بالتراجع إلى المركز الخامس.. أزمة جديدة تواجه الزمالك في الدوري

تعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وواصل الزمالك نتائجه السلبية، حيث خسر أمام أسوان وبعدها تعادلين أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وخرج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات و5 تعادلات وخسارتين.

الزمالك مهدد بخسارة المركز الرابع اليوم، والتراجع إلى لمركز الخامس، حال حقق فريق المقاولون العرب الفوز على الداخلية.

ويواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس حاليا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابعة عشر برصيد 13 نقطة .