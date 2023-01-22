عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهدد بالتراجع إلى المركز الخامس.. أزمة جديدة تواجه الزمالك في الدوري

الزمالك
الزمالك

تعرض فريق الزمالك لخسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز .

وواصل الزمالك نتائجه السلبية، حيث خسر أمام أسوان وبعدها تعادلين أمام الداخلية والاتحاد السكندري، وخرج من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز .

ويحتل الزمالك حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 7 مباريات و5 تعادلات وخسارتين.

الزمالك مهدد بخسارة المركز الرابع اليوم، والتراجع إلى لمركز الخامس، حال حقق فريق المقاولون العرب الفوز على الداخلية.

ويواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي المقاولون العرب المركز الخامس حاليا برصيد 24 نقطة، بينما يحتل الداخلية المركز الرابعة عشر برصيد 13 نقطة .

نادي الزمالك الأهلى الدوري الممتاز الزمالك المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الأحد 22 - 1 - 2023 والقنوات الناقلة

السوق السوداء انهارت والدولار تراجع في البنوك|مفاجأة بسعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم

وزيرة الخزانة الأمريكية: أزمة سقف الدين تهدد بوقوع كارثة

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-1-2023

اعتقاد خاطئ عن حكم النوم على البطن.. الإفتاء توضح

سبب وحيد يؤيد استمرار فيريرا في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بردية سقارة.. تعاويذ من كتاب الموتى لمساعدتهم في رحلتهم عبر العالم السفلي

مربوحة.. رحمة أحمد تتألق في حفل Joy awards 2023  بالرياض

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

اﻟﻤﺰﻳﺪ