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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب وحيد يؤيد استمرار فيريرا في الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الادارة لحسم مصير فيريرا بعد الهزيمة الثقيلة من الأهلي في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتم تأجيل عقد اجتماع أمس السبت ليتم عقده اليوم الأحد لمناقشه قرار نهائي بشأن استمرار فيريرا علي رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم الاول بنادي الزمالك .

وحسب تصريحات مصدر، فإن نادي الزمالك قد يؤيد استمرار فيريرا في منصبة لعدم وجود السيولة المالية اللازمة لفسخ التعاقد معه بسبب وجود شرط جزائي في عقده.

بجانب وجود مباريات هامه للفريق الاول لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة سواء في بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا وبالتالي فإن استمراره يساعد في الحفاظ علي استقرار الفريق .

ومازالت الأمور غير واضحة بالنسبة لاستمرار فيريرا أو رحيله خلال الفترة المقبلة على أن يعلن نادي الزمالك القرار لنهائي والأخير بشأنه.

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