لحل أزمة الكهرباء| إحلال وتجديد 100 عمود إنارة بقرى «الحسنة» في شمال سيناء

وافق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، علي دعم قري مركز ومدينة الحسنة بأعمدة إنارة لحل أزمة الكهرباء وتوفير حياة كريمة للمواطنين .. حيث صدق على الطلب المقدم من رئاسة مركز ومدينة الحسنة بدعم قري المركز والمدينة بـ100 عمود إنارة إحلال من مدينة العريش لإنارة التجمعات السكنية لحل أزمة الكهرباء بقري مركز ومدينة الحسنة ورفع المعاناة عن الأهالي وتوفير حياة كريمة لهم.

٥٥ عمود

وقال المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم تكليف محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة ، للإشراف علي نقل الأعمدة من مدينة العريش.

مشيرا إلي أنه تم تحميل ٥٥ عمود إنارة كدفعة أولي وتم نقلها بالفعل إلي ديوان عام المجلس والمدينة ،وجار تحميل باقي الأعمدة تباعا.

وقدم الأهالي الشكر للواء محافظ شمال سيناء، علي دعمه المتواصل والمستمر في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين بمركز ومدينة الحسنة في شتي القطاعات الخدمية المختلفة لتحسين مستوي المعيشة لأهالينا بالقري ٠