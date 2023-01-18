رئيس المدينة يتابع مبادرة "عودة العريش جميلة"

تابع اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، ويرافقه سكرتير عام المجلس أعمال مبادرة “عودة العريش جميلة” التي ينفذها المجتمع المدني بالتنسيق مع مجلس مدينة العريش بتوجيهات من اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتتمثل أعمال اليوم ، في رفع ما تبقى من آثار أكوام رمال وردش بمنطقة خدمات الضاحية السلام أمام مبنى الصادرات، ومنطقة شارع البحر عند منطقة الابروي ، ومنطقة خدمات السمران بالفواخرية بجوار المعهد الأزهرى ،علاوة علي دهان البردورات وواجهات الكباري والجدران بعلم مصر.

حيث تستكمل الحملة الأعمال غدا في نفس المنطقه وبمعدات المجتمع المدني من رجال الاعمال وتمت الاعمال تحت اشراف الإدارة الهندسيه ، وادارة المتابعة ورئيس منطقة خدمات الضاحية ورئيس منطقة خدمات السمران ومشرف المبادرة ورجال وشباب المبادره.

عمليات التنمية



ومن جانبه..أكد اللواء الدكتور محافظ شمال سيناء الدكتور، ان المجتمع المدني شريك في عمليات التنمية علي ارض،وأضاف أن أهم ما شجع على تنفيذ مبادرة " عودة العريش جميلة " أن الأوضاع أصبحت طبيعية في المحافظة وخاصة بمدينة العريش العاصمة، وذلك بفضل الجهود المتوالية التي تبذلها أجهزة الدولة من أجل تيسير الأمور وتسيير سبل الحياة للمواطنين .

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