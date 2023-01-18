محافظ شمال سيناء يشيد بمبادرة "تكريم رموز العطاء"

حرص اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي زيارة ديوان الشيخ يحي الغول القاضي العرفي بمدينة العريش ،لدعم ومساعدة مبادرة " تكريم رموز العطاء" من أبناء سيناء خلال الفترة الماضية ممن قدموا تضحيات وانجازات علي ارض الواقع تحسب لهم .

وقد أشاد اللواء شوشة بهذه المبادرة التي تعد خطوة إيجابية لتشجيع الآخرين علي العمل والعطاء في إطار المشاركات المجتمعية للنهوض بالمحافظة كلا في مجال عمله.باعتبارها لفته إنسانية تدعم قيم العطاء وأحياء للدور الذي يلعبه "الديوان" في التراث السيناوي .

رموز مدينة العريش

حيث تضمنت الاحتفالية تكريم مجموعة من رموز مدينة العريش ضمت عدد من المجاهدين والنواب ،وقيادات طبيعية ورموز عامه،كما تم تكريم الرموز الوطنية لتجسيد معنى الولاء لهذا الوطن العزيز .

وقد أعطت الاحتفالية رسالة تشجيع للأجيال الشابة الأمر الذي سيدفعها ذلك إلى التفاني والمشاركة في تنمية وازدهار الوطن.

قام بتنظيم وإخراج حفل التكريم مجموعة قادة المستقبل من الشباب ، والتي كانت مزيج جمع بين الخبرات والشباب .