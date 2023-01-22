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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نيوزيلندا.. تعيين كريس هيبكنز رئيسا للوزراء بعد استقالة أرديرن

أردرين وخليفتها
أردرين وخليفتها

اختار حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا، كريس هيبكنز، ليحل محل رئيسة الوزراء المستقيلة جاسيندا أرديرن زعيما لحزب العمال ورئيساً للوزراء في اجتماع عقد، اليوم الأحد.

وكان هيبكنز المرشح الوحيد لهذا المنصب، وكان تصديق نواب حزب العمال في البرلمان على توليه هذا المنصب إجراء شكليا إلى حد كبير.

ومن المتوقع أن يعقد هيبكنز مؤتمراً صحفيا بعد فترة وجيزة من إعلان القرار رسميا.

يأتي ذلك بعدما أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الخميس، عزمها الاستقالة من منصبها، قائلة "لقد حان الوقت بالنسبة لي ليس لدي في جعبتي ما يكفي لمدة أربع سنوات أخرى".

ونفت أرديرن وجود سر وراء استقالتها، واكتفت بالقول: "أنا إنسان، أعطي كل ما في وسعي لأطول فترة ممكنة وبعدها يحين الوقت، وبالنسبة لي، حان الوقت".

نيوزيلندا جاسيندا أرديرن استقالة رئيسة الوزراء النيوزيلندية حزب العمال

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