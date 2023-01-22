جماهير الزمالك تنقلب على إمام عاشور بسبب كهربا.. شاهد

انقلبت جماهير نادي الزمالك على، إمام عاشور لاعب الفريق، بسبب تفاعله مع محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب الأهلي، خلال مباراة القمة 125 التي جمعت الفريقين.

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقط الكاميرات وصلة “هزار وضحك” بين إمام عاشور وكهربا خلال مباراة الزمالك والأهلي، رغم تأخر الأبيض في النتيجة أمام الأهلي، مما أغضب جماهير القلعة البيضاء.

كما أن علاقة جماهير الزمالك بـ كهربا متوترة للغاية بعد رحيل الأخير عن صفوف الفريق بطريقة غير شرعية، واستفزازه الدائم للجماهير.

جماهير الزمالك تنقلب على إمام عاشور بسبب كهربا

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمّد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

ويلعب الزمالك في المحلة بعد غد الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.